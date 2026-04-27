IW: Kaufpreise bei Wohnimmobilien stagnieren - Begrenzter Spielraum für Steigerungen

Berlin, 27. ⁠Apr (Reuters) - Am deutschen Wohnimmobilienmarkt haben die Kaufpreise zuletzt stagniert, während die Mieten anzogen. Sowohl bei Preisen für Eigentumswohnungen als auch für Ein- und Zweifamilienhäuser ergab sich von Januar bis März jeweils nur ein Plus von 0,1 Prozent zum Vorquartal, wie ‌aus dem Wohnindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervorgeht, der Reuters am Montag vorlag. Auf Jahressicht erhöhten sich die Preise für Eigentumswohnungen um ⁠2,5 Prozent, während ⁠jene für Ein- und Zweifamilienhäuser um lediglich 0,7 Prozent zulegten. Insgesamt deute die Entwicklung auf eine Phase der Preisstagnation hin, so das Fazit des IW.

Diese Entwicklung sei vor dem Hintergrund der weiterhin anspruchsvollen Finanzierungsbedingungen plausibel: "Das Zinsniveau bleibt erhöht, und auch zuletzt haben geopolitische Unsicherheiten zu steigenden Kapitalmarktrenditen beigetragen, ‌was sich mittelbar auch in höheren Baufinanzierungszinsen niederschlägt", ‌teilte das arbeitgebernahe Institut vor allem mit Blick auf die Folgewirkungen des Iran-Kriegs mit. Die dadurch eingeschränkte Erschwinglichkeit dämpfe die Nachfrage nach Wohneigentum und begrenze die Spielräume ⁠für weitere Preissteigerungen.

In den Metropolen blieb die Entwicklung Anfang 2026 auf Jahressicht heterogen: ‌Während Köln (+5,1 Prozent), Frankfurt (+3,9 Prozent) und Essen (+3,6 Prozent) ⁠deutliche Zuwächse verzeichneten, zeigten sich in Stuttgart (-2,1 Prozent) und München (-0,3 Prozent) rückläufige Preise. "Im Quartalsvergleich überwiegen zuletzt leicht rückläufige oder stagnierende Entwicklungen", erklärte das IW.

MIETMARKT BLEIBT ANGESPANNT

Im Mietsegment zeigte sich hingegen weiterhin ein klarer ‌Aufwärtstrend. Die Angebotsmieten stiegen gegenüber dem ⁠Vorjahresquartal um 3,5 Prozent und legten auch ⁠im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent zu. "Zwar fällt die Dynamik etwas moderater aus als in den Hochphasen des Mietanstiegs, von einer deutlichen Entspannung der Märkte kann jedoch keine Rede sein", erläuterte das IW. Der Nachfrageüberhang bleibe bestehen, während das Angebot aufgrund der schwachen Bautätigkeit weiter begrenzt sei. Insgesamt bleibe der Mietmarkt angespannt: "Trotz punktueller Rückgänge oder geringerer Dynamik ist von einer flächendeckenden Entspannung weiterhin nicht auszugehen, da die strukturellen Angebotsengpässe fortbestehen."

(Bericht ⁠von Reinhard Becker, Mitarbeit Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)