Krieg und Frieden

Mittlerer Osten: trügerische Ruhe

Die Stimmung kippt

Inseln der Seligen: Aktienmärkte

Im Mittleren Osten nichts Neues. Die Woche beginnt ohne neue Friedensgespräche Irans und der Vereinigten Staaten in Pakistan. Die Lage in der Straße von Hormus bleibt zwar ruhig, aber verfahren. Aktuell gelangen pro Tag Schiffe in niedriger einstelliger Anzahl durch die Meerenge. Erreicht hat das Oval Office mit dem Krieg gegen die Mullahs einen Export seiner präferierten Wirtschafts-methode: Schutzgelderpressung. So meldete Ende vergangener Woche die Notenbank Irans den Eingang erster Mautgelder. Im Gegenzug lassen die Revolutionsgarden jeweils ein zugehöriges Schiff passieren.Die Laune in der Weltwirtschaft trübt sich mehr und mehr ein. Heute am frühen Morgen werden wir uns hiervon ein weiteres Mal überzeugen können. Auf dem Programm steht das GfK-Barometer für das Vertrauen in den privaten Haushalten Deutschlands per Mai. Alles andere als ein weiterer Rückgang im tiefroten Bereich wäre eine faust-dicke Überraschung. Die Rückkehr der Inflation nach dem Ausbruch des Irankrieg belastet die Menschen sehr. Die privaten Haushalte in den Vereinigten Staaten bringen derweil das Kunststück zustande, missgestimmt zu sein wie noch nie, gleichfalls wegen galoppierender Preise - und dabei beständig neue Rekorde beim Konsum aufzustellen. Erst vergangene Woche wurden für März US-Einzelhandelsumsätze in Rekordgrößenordnung gemeldet: ein Plus von gut 4 % im Jahresvergleich. Das Verhalten hat etwas von barockem Totentanz: Es gibt kein Morgen - dann machen wir eben heute Party. Am zurückliegenden Wochenende wurde versucht, ein Attentat auf US-Präsident Donald Trump und dessen engste Vertrauten zu verüben. Glücklicherweise misslang der Versuch, genauso wie der vorhergehende vom Juli 2024.Der Preis für ein Fass Rohöl oszilliert aktuell wieder oberhalb von 105 US-Dollar. Krieg, Ölknappheit, grassierende Inflation - all dies lässt die Aktienmärkte kalt. Der S&P 500 buchte jüngst ein Allzeit-Hoch bei 7.169 Punkten. Ähnlich der Nikkei 225, der in himmlische Gefilde abgedriftet ist und die Marke von 60.000 Punkten überwunden hat, offensichtlich nachhaltig. Die Geldpolitik ist für den Höhenrausch bei den Anteilsscheinen nicht ursächlich. Diese Woche melden sich die Notenbanken Japans, der USA, des Euroraums und Großbritanniens zu Wort. Wir erwarten jeweils: "Zinsänderung: Null Punkte".