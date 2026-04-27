Merz wirft USA Planlosigkeit vor - Iran-Bemühungen gehen weiter

- von Andreas Rinke ⁠und Steve Holland und Asif Shahzad

Berlin/Washington/Islamabad, 27. Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz wirft den USA im Krieg gegen den Iran eine fehlende Strategie vor und sieht sie von der Teheraner Führung gedemütigt. "Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie", sagte Merz am Montag im nordrhein-westfälischen Marsberg. Die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Beilegung des Konflikts gingen unterdessen Insidern zufolge trotz eines Rückschlags weiter. Die Bemühungen würden über den Vermittler Pakistan fortgesetzt, verlautete aus pakistanischen Kreisen. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump eine Reise ‌seiner Gesandten nach Islamabad abgesagt und Teheran aufgefordert, sich bei Interesse an einem Abkommen selbst zu melden.

Merz übte scharfe Kritik am Vorgehen der US-Regierung. Er erkenne keinen strategischen Ausweg der USA, zumal die Iraner sehr geschickt verhandelten. Da werde "eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten ⁠Revolutionsgarden", sagte der Kanzler. ⁠Der Krieg sei unüberlegt gewesen. Er habe Trump mittlerweile zweimal seine Skepsis direkt mitgeteilt. Die "ziemlich vertrackte Lage" koste Deutschland sehr viel Geld und Wirtschaftskraft. "Dieser Krieg gegen den Iran hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Wirtschaftsleistung, und deswegen muss er so schnell wie möglich beendet werden", forderte Merz. Deutschland und die Europäer hätten Hilfe für die Zeit nach Ende der Kampfhandlungen angeboten.

"SIE KÖNNEN UNS ANRUFEN"

Trump hatte am Wochenende im Sender Fox News erklärt: "Wenn sie reden wollen, können sie auf uns zukommen, oder sie können uns anrufen." Die Bedingungen für eine Einigung seien klar: Der Iran dürfe keine Atomwaffen besitzen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi, der am Montag zu einem Treffen ‌mit Präsident Wladimir Putin in Russland eintraf, hatte in Pakistan Insidern zufolge einen Stufenplan vorgeschlagen. Dieser ‌sehe zunächst ein Ende des US-israelischen Krieges gegen den Iran sowie Garantien vor, dass es nicht zu erneuten Angriffen kommt. Anschließend solle die Zukunft der Straße von Hormus geklärt werden. Erst danach sollten andere Themen wie der langjährige Streit über das iranische Atomprogramm besprochen werden. Dieser Vorschlag dürfte in Washington auf Ablehnung stoßen, da die US-Regierung eine sofortige Lösung ⁠der Atomfrage verlangt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich derweil gegen die Aufhebung von EU-Sanktionen gegen den Iran aus. "Wir sind der Meinung, dass eine Aufhebung der Sanktionen ‌verfrüht wäre", sagte sie bei der CDU/CSU-Fraktionsklausur in Berlin. "Denn es gibt einen Grund, warum ⁠Sanktionen gegen den Iran verhängt wurden. Und dieser Grund ist das Verhalten des Regimes gegenüber der eigenen Bevölkerung." Allein in diesem Jahr seien 17.000 junge Menschen getötet worden. Menschenrechte und insbesondere Frauenrechte würden im Iran unterdrückt. "Wir müssen zunächst eine Veränderung sehen, eine grundlegende Veränderung im Iran, bevor die Sanktionen aufgehoben werden können." Merz hatte angeboten, dass die EU-Sanktionen unter bestimmten Bedingungen gelockert werden könnten.

KÄMPFE IM SÜDLIBANON WIEDER INTENSIVIERT

Angesichts der tiefen Gräben zogen ‌die Ölpreise wieder an. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um rund 2,5 Prozent auf ⁠etwa 108 Dollar je Barrel. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad wurde ⁠derweil der Straßenverkehr wieder freigegeben, nachdem die Stadt eine Woche lang in Erwartung der direkten Gespräche abgeriegelt worden war. Einem pakistanischen Insider zufolge wird nun aus der Ferne über einen Entwurf verhandelt. Eine Waffenruhe hat die Ende Februar begonnenen US-israelischen Angriffe auf den Iran zwar vorerst gestoppt, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges gibt es jedoch nicht. Der Iran blockiert seit Kriegsbeginn die Straße von Hormus für alle Schiffe außer den eigenen. Die USA haben in diesem Monat ihrerseits mit der Blockade iranischer Häfen begonnen. Trump steht angesichts sinkender Zustimmungswerte im eigenen Land unter Druck, den unpopulären Krieg zu beenden.

Der Iran lehnt zudem Verhandlungen über den übergeordneten Konflikt ab, solange eine Waffenruhe im Libanon nicht hält. Dort haben sich die Kämpfe zuletzt wieder intensiviert. Bei israelischen Angriffen im Süden des Landes wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonntag 14 Menschen getötet und 37 verletzt. Dies war der tödlichste Tag seit der Vereinbarung einer von den USA ⁠vermittelten Waffenruhe Mitte April. Israel war im März in den Libanon einmarschiert, um die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz zu bekämpfen. Die israelischen Streitkräfte haben Hunderttausende Menschen angewiesen, ihre Dörfer zu verlassen, und am Sonntag die Bewohner von sieben weiteren Städten jenseits der besetzten Pufferzone zur Flucht aufgefordert.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)