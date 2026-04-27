Micron: Der Flaschenhals der KI-Revolution

Werbung. Die Geschichte von Micron Technology ist herrlich unkonventionell! Kein schicker Venture-Capital-Pitch in Kalifornien, sondern alles begann mit einem Kartoffel-Mogul aus Idaho: John R. Simplot war der entscheidende frühe Geldgeber von Micron und einer der größten Agrarunternehmer der USA. Er verdiente sein Geld mit Tiefkühl-Pommes für McDonald‘s. Sinngemäß soll Simplot gesagt habe: „Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe an die Menschen und an ihre Idee geglaubt.“

Aber was macht Micron eigentlich genau? Während gefühlt alle nur noch über Nvidia und dessen Grafikprozessoren sprechen, übersehen die meisten einen entscheidenden Flaschenhals: den Speicher. Denn ohne Hochleistungs-Speicherchips, die gewaltige Datenmengen blitzschnell bereitstellen können, sind selbst die leistungsfähigsten KI-Prozessoren nutzlos. Genau hier kommt Micron Technology ins Spiel – das Ende der 70er Jahre in Boise im Bundesstaat Idaho gegründete Unternehmen dominiert heute gemeinsam mit Samsung und SK Hynix den globalen Markt für DRAM- und NAND-Speicher. In den 80ern und 90ern wuchs Micron schnell, stieß aber immer wieder auf die typischen Boom-und-Bust-Zyklen der Branche. In den letzten Jahren hat sich Micron jedoch durch die KI-Revolution ins Rampenlicht katapultiert. Alle brauchen enorme Datenmengen und Micron liefert den Speicher dafür. Lassen Sie uns diesen an der NASDAQ notierten US-Blue-Chip einmal gemeinsam genauer unter die Lupe nehmen….

Die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 sprechen eine klare Sprache: Der Umsatz lag bei knapp 24 Milliarden Dollar, der Gewinn bei rund 14 Milliarden Dollar oder 12,20 Dollar je Aktie. Beide Werte lagen deutlich über dem Vorquartal und übertrafen die Analystenerwartungen. Für das laufende dritte Quartal rechnet Micron-Chef Sanjay Mehrotra mit weiterem kräftigem Wachstum und die Ziele liegen deutlich über den Erwartungen. Beim Umsatz rechnet der Unternehmenschef für das laufende Quartal mit einem Anstieg auf rund 33,5 Milliarden Dollar. An der Börse kommt das gemischt an und es kam nach der jüngsten Zahlenveröffentlichung zu Gewinnmitnahmen.

Der Grund für die Dynamik ist die explodierende Nachfrage nach High-End-Speichern für KI-Anwendungen. KI-Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Hochleistungsspeicher, um die gigantischen Datenmengen zu verarbeiten, die beim Training und Betrieb von KI-Modellen anfallen. Diese Speicher sind technologisch anspruchsvoll und erzielen deutlich höhere Margen als herkömmliche Chips. Micron, Samsung und SK Hynix weisen daher derzeit einen größeren Teil ihrer Produktion diesen margenstärkeren Aufträgen zu – was wiederum zu einem Mangel an herkömmlichen Speicherchips für Autos und Smartphones führt. Viele Analysten erwarten, dass sich die Lage zunächst verschärft, bevor sie sich bessert.

Analysten beobachten derzeit eine fundamentale Veränderung: Kunden bewerten Speicher zunehmend „weniger als Rohstoff und mehr als strategisches Kapital“. Das zeigt, wie wichtig Speicherchips in der KI-Ära geworden sind. Die Kehrseite der Medaille gibt es aber auch: Die hohe Nachfrage erfordert massive Investitionen. Micron will in dem bis August laufenden Geschäftsjahr mehr als 25 Milliarden Dollar investieren. Im kommenden Geschäftsjahr sollen noch einmal zehn Milliarden Dollar draufgepackt werden. Das ist industriell konsequent, aber historisch heikel. Die Speicherbranche ist berüchtigt für ihren Hang, in guten Zeiten Kapazität aufzubauen, die in schwächeren Phasen plötzlich wie ein Mühlstein wirkt. Reuters zitierte bereits skeptische Stimmen, wonach der Ausbau zeige, dass die aktuelle Knappheit eben doch nicht dauerhaft sein könnte. Anders gesagt: Micron reitet die Welle brillant, aber genau diese Welle verführt die Branche traditionell dazu, an ihr eigenes ewiges Hoch zu glauben.

Bemerkenswert ist zudem, wie radikal Micron sein Profil schärft. Im Dezember 2025 kündigte das Unternehmen den Ausstieg aus dem Endkundengeschäft an und begründete das ausdrücklich mit der KI-getriebenen Nachfrage aus dem Rechenzentrum. Das ist mehr als Portfoliopflege. Es ist ein kulturpolitisches Signal aus der Chefetage: Weg vom Regalprodukt, hin zum strategischen Zulieferer für die großen Plattformen. Micron sagt damit im Grunde: Der Massenmarkt ist hübsch, aber die Macht liegt dort, wo die Hyperscaler bestellen.

Micron ist ein Paradebeispiel für die Chancen und Risiken der KI-Revolution. Das Geschäftsmodell ist solide, die Nachfrage robust, die Margen attraktiv. Doch die Bewertung ist nach der jüngsten Rally ambitioniert, und die hohen Investitionsausgaben belasten kurzfristig. Damit besteht Unsicherheit, wie sich der Kurs der Aktie weiter entwickelt. Anleger mit einem Interesse an diesem Titel, die aber eine defensiver ausgestaltete Anlagealternative zum Direkteinstieg in die Aktie suchen, können unser DekaBank Micron Express-Zertifikat Relax in Erwägung ziehen. Neben einer möglichen attraktiven Verzinsung und fallenden Tilgungsschwellen bietet das Papier auch einen großzügigen Risikopuffer von 50 Prozent, der im Falle eines Rückschlags Verluste begrenzen kann.

21 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus 50 Prozent Risikopuffer

Das DekaBank Micron Express-Zertifikat Relax 07/2032 (Quanto) (WKN DK1JE2) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 210,- Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der Micron-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Juli 2027 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2032. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 18.05.2026.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im Juli 2032 der maximal mögliche Zinsbetrag von 1.260 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die Micron-Aktie am finalen Bewertungstag (14.07.2032) nicht unterhalb der Barriere von 50 Prozent des Startwerts schließt.

Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags erhalten Anlegende eine Rückzahlung entsprechend der negativen Wertentwicklung der Micron-Aktie im Verhältnis zum Startwert. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 27.04.2026 bis 18.05.2026 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro inkl. 1,00 Prozent Ausgabeaufschlag.

Mehr Informationen: 1 www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2025/; 2 www.scopeexplorer.com/scope-awards/2026/certificate/winners

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-25“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1JE28_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Die Autorin, Charlotte Luise Neugebauer, ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.