Mit Trump am Boden: Magier beschreibt dramatische Szene

WASHINGTON (dpa-AFX) - Magier Oz Pearlman wollte US-Präsident Donald Trump gerade mit einem Mentalistentrick beeindrucken, als plötzlich die Schüsse fielen. Der Entertainer stand in dem entscheidenden Moment am Samstagabend beim Korrespondentendinner in Washington zwischen dem sitzenden Trump und dessen Frau Melania - und wurde im darauffolgenden Chaos der Evakuierung durch Sicherheitskräfte mit zu Boden gedrückt.

"Der Zeitpunkt war einfach völlig verrückt, weil ich gerade mitten in einem Auftritt für die First Lady, den Präsidenten und die Pressesprecherin war", sagte Pearlman der BBC. Er habe versucht, den Namen des ungeborenen Babys von Trumps Sprecherin Karoline Leavitt zu erraten. Als er seine Namensidee auf einem Stück Papier zeigen wollte, habe er die Schüsse gehört.

"Ich ging sehr schnell zu Boden. Und dann brachte der Secret Service Präsident Trump zu Boden - ich würde sagen sehr effektiv, aber ziemlich gewaltsam", sagte Pearlman. Er und der Präsident hätten etwa einen halben Meter voneinander entfernt gelegen. "Ich drehe mich nach links und schaue ihm direkt in die Augen." Er habe die Sekunden gezählt und gedacht: "Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht." Trump sei dann aus dem Raum gebracht worden.

Gäste wurden am Samstagabend nicht verletzt, wohl aber ein Secret-Service-Agent. Der Täter, laut Medienberichten ein 31 Jahre alter Mann aus Kalifornien, war bei dem Gala-Dinner schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten gestürmt, ehe er von Beamten gestoppt wurde./mj/DP/he