

EQS-Media / 27.04.2026 / 17:23 CET/CEST



C O R P O R A T E N E W S

NASCO AG: Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2021-2026

Stärkung der Bilanz- und Finanzstruktur der NASCO Energie & Rohstoff AG durch planmäßige Rückführung der Anleiheverbindlichkeiten

Hamburg, 27. April 2026 - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) gibt bekannt, dass die im Jahr 2021 begebene Wandelschuldverschreibung 2021/2026 (ISIN DE000A289PY7, WKN A289PY) zum Fälligkeitstag am 23. April 2026 vollständig zuzüglich der bis zum Rückzahlungstag aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt wurde, soweit Schuldverschreibungen nicht bereits zuvor in Aktien gewandelt wurden.

Die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte gemäß den Anleihebedingungen.

Mit der planmäßigen Tilgung der Wandelschuldverschreibung 2021/2026 stärkt die NASCO Energie & Rohstoff AG ihre Bilanz- und Finanzstruktur und erhöht ihre finanzielle Flexibilität für die weitere Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie.

„Die erfolgreiche und fristgerechte Rückzahlung dieser Wandelschuldverschreibung ist ein wichtiger Meilenstein für die NASCO. Damit lösen wir ein zentrales Finanzierungsinstrument wie angekündigt ab, stärken unsere Bilanz und schaffen zusätzlichen Spielraum für die konsequente Weiterentwicklung unseres Asset-Portfolios im internationalen Heliumgeschäft. Zugleich danken wir unseren Investoren für ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere langfristige Strategie,“ sagt Jan Warstat, CEO der NASCO Energie & Rohstoff AG

NASCO – bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt

Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich auf die Standorte in der sogenannten „Four-Corner-Region“ der USA mit Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona, Boundary Butte in Utah, dem Hogback-Feld in Neu Mexiko sowie Las Animas in Colorado konzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätten haben einen überdurchschnittlich hohen – und weltweit sehr seltenen – Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum Vergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich lohnende Förderung.

Helium – weltweit steigende Nachfrage

Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigen kontinuierlich. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: – vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung von supraleitenden Magneten in der Magnetresonanztomographie), als Schweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder als Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Erforschung neuer Technologien.

Ü B E R N A S C O

Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an vier Standorten in vier US-Bundesstaaten eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas. Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die das Edelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Es bestehen feste, teils längerfristige Abnahmeverträge mit führenden Industriegaskonzernen.

K O N T A K T

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Emittent/Herausgeber: NASCO Energie & Rohstoff AG

Schlagwort(e): Energie

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