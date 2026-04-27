Nordex startet mit Ergebnissprung ins Jahr

Der Windanlagenbauer Nordex ist mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg ins Jahr gestartet. Der Umsatz habe sich im ersten Quartal um 10,6 Prozent ‌im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 1,6 Milliarden Euro erhöht, teilte das im Nebenwerteindex MDax ⁠gelistete ⁠Unternehmen am Montag mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 64,3 Prozent auf rund 131 Millionen Euro gestiegen, bei einer gleichzeitig verbesserten EBITDA-Marge von 8,2 (Vorjahr: 5,5) Prozent. "Die ‌anhaltende Nachfrage aus unseren Kernmärkten ‌sowie eine bereits im ersten Quartal erzielte EBITDA-Marge von über acht Prozent unterstreichen, dass wir auf ⁠einem guten Weg sind, unsere für dieses Jahr ‌gesetzte Prognose zu erreichen", ⁠sagte Nordex-Chef José Luis Blanco.

Der Gesamtauftragswert lag laut Nordex im ersten Quartal bei 1,7 Milliarden Euro, nach 1,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. ‌Der Auftragsbestand habe ⁠sich zum 31. März ⁠2026 auf 17,0 (31. März 2025: 13,5) Milliarden Euro belaufen. Nordex produzierte den Angaben zufolge von Januar bis März Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 1494 Megawatt (MW), was einem Anstieg von 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.