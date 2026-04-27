Nordex startet mit Ergebnissprung ins Jahr
Der Windanlagenbauer Nordex ist mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg ins Jahr gestartet. Der Umsatz habe sich im ersten Quartal um 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 1,6 Milliarden Euro erhöht, teilte das im Nebenwerteindex MDax gelistete Unternehmen am Montag mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 64,3 Prozent auf rund 131 Millionen Euro gestiegen, bei einer gleichzeitig verbesserten EBITDA-Marge von 8,2 (Vorjahr: 5,5) Prozent. "Die anhaltende Nachfrage aus unseren Kernmärkten sowie eine bereits im ersten Quartal erzielte EBITDA-Marge von über acht Prozent unterstreichen, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere für dieses Jahr gesetzte Prognose zu erreichen", sagte Nordex-Chef José Luis Blanco.
Der Gesamtauftragswert lag laut Nordex im ersten Quartal bei 1,7 Milliarden Euro, nach 1,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand habe sich zum 31. März 2026 auf 17,0 (31. März 2025: 13,5) Milliarden Euro belaufen. Nordex produzierte den Angaben zufolge von Januar bis März Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 1494 Megawatt (MW), was einem Anstieg von 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.