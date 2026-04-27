Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

27.04.2026 / 14:21 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.04.2026
     Kursziel:                  33,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview Q1: Weiteres robustes Quartal erwartet

AMAG wird am 30.04. den Q1-Bericht vorlegen. Wir gehen in Anbetracht des
weiterhin hohen Aluminiumpreises und trotz der seit Ausbruch des Irankrieges
deutlich erhöhten konjunkturellen Unsicherheiten von einem weiteren robusten
Quartal unweit des hohen Vorjahresniveaus sowie einem positiven
Gesamtjahresausblick aus.

[Tabelle]

Attraktiver Aluminiumpreis: Aktuell rangiert der Aluminiumpreis an der für
AMAG maßgeblichen Londoner Metallbörse (LME) mit ca. 3.590 USD/t
(3-Monats-LME) nahe des Mehrjahreshochs und ca. 26% über dem Niveau des
Vorquartals (Q4/25: 2.845 USD/t) bzw. ca. 37% über dem Vorjahresquartal
(Q1/25: 2.625 USD/t). Vor diesem Hintergrund erwarten wir im Segment Metall
einen starken Ergebnisbeitrag oberhalb des Vorjahres (EBITDA Q1/25: 20,6
Mio. EUR). In den Segmenten Walzen und Gießen wiederum schlägt sich die
Preisentwicklung bei Aluminium durch Hedging weitestgehend gleichermaßen im
Umsatz und Materialaufwand nieder und bleibt somit nahezu ergebnisneutral.
Hier dürften eine schwächelnde europäische Industriekonjunktur sowie ein
anhaltend hoher Wettbewerbsdruck stärker zum Tragen kommen. Angesichts des
zum Jahresende 2025 wieder deutlich verbesserten Auftragsbestands (Segment
Walzen: >65 Tsd. Tonnen) und der u.a. im wichtigen Transportsektor
kommunizierten Markterfolge rechnen wir aber auch hier mit soliden
Segmentergebnissen, wenngleich das Segment Walzen leicht unter dem starken
Vorjahreswert (EBITDA Q1/25: 24,4 Mio. EUR) liegen dürfte.

Positiver Jahresausblick erwartet: Angesichts der u.E. wieder Mal gezeigten
Resilienz des Geschäftsmodells von AMAG gehen wir unverändert davon aus,
dass die mit den Q1-Zahlen üblicherweise erstmals quantifizierte Guidance
auf eine spürbare Ergebnissteigerung in 2026 hindeuten wird. Des Weiteren
sehen wir das Unternehmen durch die strategische Rückwärtsintegration über
die kanadische Elektrolyse Alouette von einem möglichen Versorgungsengpass
bei Aluminium in Europa nicht betroffen, wenngleich sich die geopolitischen
Entwicklungen in Nahost bei längerer Dauer auch bei AMAG grundsätzlich
belastend auf die Absatzmengen auswirken sollten. So zeigt bspw. der
ifo-Geschäftsklimaindex im März einen signifikanten Rückgang in der
Industrie sowie im Bausektor an, in letzterem gingen die Erwartungen sogar
so stark zurück wie letztmals im März 2022 aufgrund des Ausbruchs des
Ukrainekrieges. Allerdings markierte 2022 in der Folge mit einem
Konzernerlös von über 1,7 Mrd. EUR sowie einem EBITDA von 247 Mio. EUR auch
das bislang umsatz- und ergebnisstärkste Jahr von AMAG.

Fazit: Getragen von einem hohen Aluminiumpreis dürfte AMAG einen zumindest
soliden Jahresstart verzeichnet haben. Wir erachten den Investment Case als
voll intakt und bekräftigen Rating und Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=542b748ea44db77997919f4f4c739737

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Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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