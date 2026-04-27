Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG 27.04.2026 / 14:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG Unternehmen: AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.04.2026 Kursziel: 33,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Preview Q1: Weiteres robustes Quartal erwartet AMAG wird am 30.04. den Q1-Bericht vorlegen. Wir gehen in Anbetracht des weiterhin hohen Aluminiumpreises und trotz der seit Ausbruch des Irankrieges deutlich erhöhten konjunkturellen Unsicherheiten von einem weiteren robusten Quartal unweit des hohen Vorjahresniveaus sowie einem positiven Gesamtjahresausblick aus. [Tabelle] Attraktiver Aluminiumpreis: Aktuell rangiert der Aluminiumpreis an der für AMAG maßgeblichen Londoner Metallbörse (LME) mit ca. 3.590 USD/t (3-Monats-LME) nahe des Mehrjahreshochs und ca. 26% über dem Niveau des Vorquartals (Q4/25: 2.845 USD/t) bzw. ca. 37% über dem Vorjahresquartal (Q1/25: 2.625 USD/t). Vor diesem Hintergrund erwarten wir im Segment Metall einen starken Ergebnisbeitrag oberhalb des Vorjahres (EBITDA Q1/25: 20,6 Mio. EUR). In den Segmenten Walzen und Gießen wiederum schlägt sich die Preisentwicklung bei Aluminium durch Hedging weitestgehend gleichermaßen im Umsatz und Materialaufwand nieder und bleibt somit nahezu ergebnisneutral. Hier dürften eine schwächelnde europäische Industriekonjunktur sowie ein anhaltend hoher Wettbewerbsdruck stärker zum Tragen kommen. Angesichts des zum Jahresende 2025 wieder deutlich verbesserten Auftragsbestands (Segment Walzen: >65 Tsd. Tonnen) und der u.a. im wichtigen Transportsektor kommunizierten Markterfolge rechnen wir aber auch hier mit soliden Segmentergebnissen, wenngleich das Segment Walzen leicht unter dem starken Vorjahreswert (EBITDA Q1/25: 24,4 Mio. EUR) liegen dürfte. Positiver Jahresausblick erwartet: Angesichts der u.E. wieder Mal gezeigten Resilienz des Geschäftsmodells von AMAG gehen wir unverändert davon aus, dass die mit den Q1-Zahlen üblicherweise erstmals quantifizierte Guidance auf eine spürbare Ergebnissteigerung in 2026 hindeuten wird. Des Weiteren sehen wir das Unternehmen durch die strategische Rückwärtsintegration über die kanadische Elektrolyse Alouette von einem möglichen Versorgungsengpass bei Aluminium in Europa nicht betroffen, wenngleich sich die geopolitischen Entwicklungen in Nahost bei längerer Dauer auch bei AMAG grundsätzlich belastend auf die Absatzmengen auswirken sollten. So zeigt bspw. der ifo-Geschäftsklimaindex im März einen signifikanten Rückgang in der Industrie sowie im Bausektor an, in letzterem gingen die Erwartungen sogar so stark zurück wie letztmals im März 2022 aufgrund des Ausbruchs des Ukrainekrieges. Allerdings markierte 2022 in der Folge mit einem Konzernerlös von über 1,7 Mrd. EUR sowie einem EBITDA von 247 Mio. EUR auch das bislang umsatz- und ergebnisstärkste Jahr von AMAG. Fazit: Getragen von einem hohen Aluminiumpreis dürfte AMAG einen zumindest soliden Jahresstart verzeichnet haben. Wir erachten den Investment Case als voll intakt und bekräftigen Rating und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=542b748ea44db77997919f4f4c739737 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=03182dd2-4231-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2315834 27.04.2026 CET/CEST °