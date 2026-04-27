Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

27.04.2026 / 12:15 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        27.04.2026
     Target price:                EUR14,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,80.

Zusammenfassung:
Grand City Properties gab den erfolgreichen Abschluss einer Refinanzierung
seiner unbefristeten Schuldverschreibungen durch die Platzierung neuer
Perpetual Notes im Wert von EUR600 Mio. mit einem Kupon von 5,25% bekannt. GCP
hat gleichzeitig ein Rückkaufangebot für seine ausstehenden Perpetual Notes
in Höhe von EUR602,7 Mio. mit einer Kündigungsoption im Jahr 2026 aufgelegt.
Die neuen Schuldverschreibungen dienen der Finanzierung dieses
Rückkaufangebots. Nach Abschluss wird der Wohnimmobilienvermieter sein
gesamtes Portfolio an Perpetual Notes erfolgreich refinanziert haben. Die
nächsten Zinsanpassungen für die unbefristeten Schuldverschreibungen stehen
nun im Jahr 2031 an. Wir sind der Ansicht, dass die Transaktion: (1) einen
schwierigen Refinanzierungszyklus zu vernünftigen Konditionen abschließt;
(2) einen kurzfristigen Überhang in der Kapitalstruktur beseitigt; und (3)
GCP eine verbesserte Finanzierungstransparenz und bis 2031 deutlich mehr
Spielraum verschafft. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel
von EUR14,80 bei (Aufwärtspotenzial: 50%).
First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 14.80 price target.

Abstract:
Grand City Properties announced the completion of a successful perpetual
note refinancing with the placement of EUR600m in new notes bearing a 5.25%
coupon. The company launched a simultaneous tender offer for its outstanding
EUR603m perpetual notes callable in 2026. The new notes are intended to
finance the concurrent tender offer. Upon completion of the tender, the
residential landlord will have successfully refinanced its full perpetual
notes portfolio. The next perpetual note reset events are now in 2031. We
reckon the deal: (1) closes out a difficult refinancing cycle on sensible
terms; (2) removes a near-term capital structure overhang; and (3) leaves
GCP with improved funding visibility and materially more breathing room
until 2031. We maintain our Buy rating and EUR14.8 TP (upside: 50%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=35116d0c48e72a7ae63e715af5fe8c60

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=75a4d4cf-4221-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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