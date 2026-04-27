Original-Research: net digital AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: net digital AG - von GBC AG

27.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu net digital AG

     Unternehmen:              net digital AG
     ISIN:                     DE000A2BPK34

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 36,55 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2025 mit starker Performance abgeschlossen, vielversprechender Ausblick
mit erwartetem dynamischem Wachstum

Vorläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Anfang Februar 2026 hat der net digital-Konzern seine vorläufigen
Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.
Hiernach hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr einen
Umsatzsprung auf rund 38,0 Mio. EUR erzielt, was einer mehr als Verdreifachung
der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 10,96 Mio. EUR) gleichkommt. Zur
äußerst positiven Entwicklung haben laut Unternehmensangaben v.a.
Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikationsdienste und das
Serviceaggregationsbusiness beigetragen. Damit hat der net digital-Konzern
seine zuvor angehobene Umsatzguidance (Umsatz von 33,0 Mio. EUR bis 35,0 Mio.
EUR) nochmals übertroffen. Auch unsere Umsatzschätzung (GBCe: 34,12 Mio. EUR)
wurde deutlich übererfüllt.

In Bezug auf die Umsatzzusammensetzung nach Kundengruppen sollten unserer
Einschätzung nach insbesondere die umfangreichen Geschäftsaktivitäten mit
den marktführenden inländischen Mobilfunk- bzw.
Telekommunikationsgesellschaften, wie bspw. 1&1, Telefónica/O2 oder
Vodafone, das Wachstum dynamisch vorangetrieben haben. Durch die verstärkte
Vermarktung von Payment-, Kommunikations-/Messaging-Diensten und
Serviceaggregation an diese Branchenschwergewichte gehen wir davon aus, dass
die Umsatzerlöse mit der Telkobranche bzw. dem Telkoumfeld sprunghaft auf
geschätzte 19,57 Mio. EUR (Vorjahres-Telko-Umsatz GBCe: 3,32 Mio. EUR) zugelegt
haben. Insbesondere die erfolgreiche Migration der rund 12,0 Mio.
1&1-Mobilfunkkunden im vergangenen Jahr auf das 1&1-5G-Mobilfunknetz, für
das die net digital-Tochter MBE eine sog. "Carrier-Grade-Plattform" (für die
Handyabrechnung digitaler Dienste & Produkte) betreibt, sollte die
Umsatzerlöse des Telko-Geschäftsbereichs (Carrier & Reseller-Segment) stark
vorangetrieben haben. Gleichzeitig dürfte der Telko- bzw. Telkoumfeld-Anteil
an den Konzernumsätzen deutlich auf geschätzte rund 52,0% angestiegen sein
(Vorjahres Telko-Umsatzanteil GBCe: 30,3%).

Daneben gehen wir ebenfalls davon aus, dass das Kerngeschäft mit digitalen
Zahlungsdiensten für den Onlinesektor ebenfalls dynamisch ausgebaut werden
konnte. Konkret schätzen wir, dass die Umsatzerlöse mit E-Commerce-Kunden im
vergangenen Geschäftsjahr rasant um 142,4% auf 16,92 Mio. EUR (VJ: 6,98 Mio.
EUR) gesteigert werden konnten. Entsprechend sollte sich der E-Commerce-Anteil
an den Konzernumsatzerlöse des Unternehmens auf geschätzte 44,5% (VJ: 63,3%)
belaufen haben.

Damit konnte net digital auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die
kundenseitige und leistungsangebotsseitige Diversifikation weiter
vorantreiben bzw. erhöhen. Vor allem durch die umfangreichen angebotenen
Dienstleistungen im Telkobereich und den ausgebauten Kundenstamm, der unter
anderem auch alle vier führenden Telekommunikations- bzw. Mobilfunkkonzerne
Deutschlands umfasst, hat sich die Technologiegesellschaft nun deutlich
breiter aufgestellt.

Dank ihres plattformgetriebenen digitalen Geschäftsmodells haben sich die
erzielten dynamischen Umsatzzuwächse auch in deutlich überproportionalen
Ergebniszuwächsen niedergeschlagen. So konnten aufgrund von stark
einsetzenden Skaleneffekten das EBITDA sprunghaft auf 4,20 Mio. EUR (VJ: 0,19
Mio. EUR) gesteigert werden. Gleichzeitig erhöhte sich auch die EBITDA-Marge
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rasant auf 11,0% (VJ: 1,7%). Hiermit hat
der net digital-Konzern ebenso seine zuvor erhöhte Ergebnisguidance (EBITDA
von 3,60 Mio. EUR bis 4,00 Mio. EUR) übertroffen. Gleichzeitig wurde auch unsere
EBITDA-Schätzung (GBCe: 3,72 Mio. EUR) deutlich "geschlagen".

Prognosen und Modellannahmen

Ende März hat der net digital-Konzern seine Guidance für das aktuelle
Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Die Technologiegesellschaft peilt für das
laufende Geschäftsjahr erneut einen deutlichen Umsatzanstieg auf 48,0 Mio. EUR
bis 53,0 Mio. EUR an. Parallel hierzu soll das EBITDA, trotz signifikanter
Investitionen und Aufwendungen für die Fortsetzung der Geschäftsexpansion,
weiter auf 4,70 Mio. EUR bis 5,20 Mio. EUR zulegen, was einer erwarteten
EBITDA-Marge von ca. 10,0% entsprechen würde. Wir stufen diese Guidance als
eher konservativ ein, v.a. ergebnisseitig.

Auf mittelfristige Sicht rechnet net digital laut eigenen Angaben
unverändert mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum in einer Bandbreite
von 20,0% bis 25,0% und mit einer EBITDA-Marge in einer Spanne von 10,0% bis
15,0%.

Vor dem Hintergrund der äußerst positiven Jahresperformance, dem
vielversprechenden Ausblick und der stark greifenden Wachstumsstrategie,
haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen angehoben. Für
das aktuelle Geschäftsjahr 2026 rechnen wir nun mit deutlich höheren
Konzernumsätzen in Höhe von 49,24 Mio. EUR (zuvor: 41,52 Mio. EUR) und einem
EBITDA-Anstieg auf 4,96 Mio. EUR (zuvor: 4,69 Mio. EUR). Entsprechend rechnen
wir konservativ mit dem Erreichen der mittleren Bandbreite der
kommunizierten Unternehmensguidance und zugleich mit einer EBITDA-Marge von
10,1%.

Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2027 gehen wir, im Einklang mit der
mittelfristigen Unternehmensguidance, von einem weiteren dynamischen
Umsatzanstieg auf 59,44 Mio. EUR (zuvor: 50,20 Mio. EUR) und einem deutlichen
EBITDA-Zuwachs auf dann 6,66 Mio. EUR (zuvor: 5,97 Mio. EUR) aus. Gleichzeitig
sollte die prognostizierte EBITDA-Marge in dieser Periode weiter auf 11,2%
zulegen können.

Als kurz- und mittelfristiger Wachstumstreiber sollte sich der weitere
dynamische Ausbau der Geschäftsaktivitäten mit insbesondere
E-Commerce-Kunden und Businesskunden aus dem inländischen
Telekommunikations- bzw. Mobilfunksektor erweisen.

Für die weitere erwartete deutliche Expansion im traditionellen Kerngeschäft
(Payment-Dienste für Onlinekunden) sollte der neue PayFac-Status der
MBE-Tochtergesellschaft eine zentrale Rolle einnehmen, da durch die
hierdurch verbreiterte Wertschöpfungstiefe (eigene KYC-Prozesse und
Riskmanagement etc.) der Payment-Unit sich die Kundenattraktivität, das
Margenprofil (geschätzte 30,0% geringere abrechnungsbezogene Gesamtkosten)
und das Wachstumspotenzial des net digital-Konzerns deutlich erhöht.

Durch den Wandel der bedeutenden Tochtergesellschaft zur PayFac-Gesellschaft
sollte v.a. das künftige Neukundengeschäft mit digitalen Zahlungsdiensten
und damit das Kerngeschäftssegment "E-Commerce" deutlich ausgebaut werden
können. Zudem sollte hierdurch auch die internationale Skalierung des
Stammgeschäfts und die Erweiterung des Leistungsportfolios weiter
vorangetrieben werden können und somit weitere Wachstumsimpulse für das
E-Commerce-Business liefern.

Auch hinsichtlich des Telkobusiness (Geschäftssegment Carrier und Reseller)
sollte es net digital gelingen, basierend auf dem guten Zugang und
langjährigen Beziehungen zu den marktführenden Telekommunikations- bzw.
Mobilfunkanbietern (im DACH-Raum), die Umsatzerlöse in diesem Geschäftsfeld
auch künftig deutlich zu steigern. Das Wachstum im Telekommunikationsumfeld
sollte weiterhin befeuert werden können durch den sukzessiven Rollout von
bestehenden und neuen Kommunikations-/Messaging- und Abrechnungsdiensten des
Unternehmens bei diesen Mobilfunkern bzw. Netzbetreibern. Zusätzliches
signifikantes Wachstumspotenzial eröffnet sich v.a. aus der geplanten
Einführung des künftigen mobilen Abrechnens von traditionell physischen
Gütern über die private Handyrechnung und die schrittweise Etablierung von
RCS (Rich Communication Services) im Mobilfunksektor als neuen modernen
SMS/MMS-Nachfolger.

Basierend auf unseren signifikant angehobenen Umsatz- und
Ergebnisschätzungen haben wir ebenfalls unser bisheriges Kursziel auf 36,55
EUR (zuvor: 33,50 EUR je Aktie) je Aktie erhöht. Kurszielmindernd wirkten
hingegen unsere angehobenen Kapitalkosten (WACC) infolge der Erhöhung des
risikofreien Zinses (von zuvor 2,5% auf derzeit 3,0%). In Bezug auf das
aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und
sehen ein deutliches Kurspotenzial in der net digital-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a2cb092d1fc517accd4bf1b92e9d713c

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.04.2026 (7:46 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 27.04.2026 (9:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=8631d308-41fd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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