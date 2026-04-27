Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von First Berlin Equity Research G...

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Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - from First Berlin Equity
Research GmbH

27.04.2026 / 12:34 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rock Tech Lithium
Inc.

     Company Name:                Rock Tech Lithium Inc.
     ISIN:                        CA77273P2017

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        27.04.2026
     Target price:                CAD3.90
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech
Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from CAD 2.40 to CAD 3.90.

Abstract:
The momentum behind Rock Tech's second lithium conversion project-at Red
Rock in Ontario-has accelerated sharply this year. In March. Rock Tech (RCK)
announced a strategic partnership with Siemens to develop Red Rock and
potentially other lithium conversion projects in G7 member countries.
Earlier this month RCK signed an anchor partnership term sheet with the
Canadian industrial infrastructure platform company, BMI. BMI intends to
invest CAD200m in Red Rock as part of a broader equity structure. Our
valuation model has up to now been based solely on RCK's fully permitted,
shovel-ready Guben lithium conversion project in Germany, where we expect
production to start in late 2028. Against the backdrop of recent
developments in Canada, we now expect Red Rock will begin production in the
same timeframe. Including Red Rock in our model prompts us to raise our
price target from CAD2.40 to CAD3.90. We maintain our Buy recommendation
(upside: 302%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium
Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 2,40 auf CAD 3,90.

Zusammenfassung:
Die Dynamik hinter Rock Techs zweitem Lithiumkonverterprojekt - in Red Rock
in Ontario - hat in diesem Jahr deutlich an Fahrt gewonnen. Im März gab Rock
Tech (RCK) eine strategische Partnerschaft mit Siemens bekannt, um Red Rock
und möglicherweise weitere Lithiumkonverterprojekte in G7-Mitgliedstaaten zu
entwickeln. Anfang dieses Monats unterzeichnete RCK eine Absichtserklärung
über eine Ankerpartnerschaft mit dem kanadischen
Industrieinfrastruktur-Plattformunternehmen BMI. BMI beabsichtigt, CAD200
Mio. in Red Rock zu investieren, als Teil einer umfassenderen
Kapitalstruktur, die im Laufe des Projekts endgültig festgelegt werden soll.
Unser Bewertungsmodell basierte bisher ausschließlich auf dem vollständig
genehmigten und baureifen Lithiumkonverterprojekt Guben von RCK in
Deutschland, wo wir mit einem Produktionsstart Ende 2028 rechnen. Vor dem
Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Kanada gehen wir nun davon aus,
dass Red Rock im gleichen Zeitrahmen die Produktion aufnehmen wird. Die
Einbeziehung von Red Rock in unser Modell veranlasst uns, unser Kursziel von
CAD2,40 auf CAD3,90 anzuheben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei
(Aufwärtspotenzial:302%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=eff572ca3ab5566dd9ba0970e88f3dd9

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

52921mba

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