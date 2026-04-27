Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von First Berlin Equity Research G...

^ Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - from First Berlin Equity Research GmbH 27.04.2026 / 12:34 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rock Tech Lithium Inc. Company Name: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 27.04.2026 Target price: CAD3.90 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 2.40 to CAD 3.90. Abstract: The momentum behind Rock Tech's second lithium conversion project-at Red Rock in Ontario-has accelerated sharply this year. In March. Rock Tech (RCK) announced a strategic partnership with Siemens to develop Red Rock and potentially other lithium conversion projects in G7 member countries. Earlier this month RCK signed an anchor partnership term sheet with the Canadian industrial infrastructure platform company, BMI. BMI intends to invest CAD200m in Red Rock as part of a broader equity structure. Our valuation model has up to now been based solely on RCK's fully permitted, shovel-ready Guben lithium conversion project in Germany, where we expect production to start in late 2028. Against the backdrop of recent developments in Canada, we now expect Red Rock will begin production in the same timeframe. Including Red Rock in our model prompts us to raise our price target from CAD2.40 to CAD3.90. We maintain our Buy recommendation (upside: 302%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 2,40 auf CAD 3,90. Zusammenfassung: Die Dynamik hinter Rock Techs zweitem Lithiumkonverterprojekt - in Red Rock in Ontario - hat in diesem Jahr deutlich an Fahrt gewonnen. Im März gab Rock Tech (RCK) eine strategische Partnerschaft mit Siemens bekannt, um Red Rock und möglicherweise weitere Lithiumkonverterprojekte in G7-Mitgliedstaaten zu entwickeln. Anfang dieses Monats unterzeichnete RCK eine Absichtserklärung über eine Ankerpartnerschaft mit dem kanadischen Industrieinfrastruktur-Plattformunternehmen BMI. BMI beabsichtigt, CAD200 Mio. in Red Rock zu investieren, als Teil einer umfassenderen Kapitalstruktur, die im Laufe des Projekts endgültig festgelegt werden soll. Unser Bewertungsmodell basierte bisher ausschließlich auf dem vollständig genehmigten und baureifen Lithiumkonverterprojekt Guben von RCK in Deutschland, wo wir mit einem Produktionsstart Ende 2028 rechnen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Kanada gehen wir nun davon aus, dass Red Rock im gleichen Zeitrahmen die Produktion aufnehmen wird. Die Einbeziehung von Red Rock in unser Modell veranlasst uns, unser Kursziel von CAD2,40 auf CAD3,90 anzuheben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial:302%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=eff572ca3ab5566dd9ba0970e88f3dd9 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com 52921mba --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=72df5513-4223-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2315738 27.04.2026 CET/CEST °