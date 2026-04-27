Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Reformpolitik der Koalition

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Reformpolitik der Koalition:

"Gesundheits-, Renten- und Steuersysteme flott machen, die Wirtschaft wieder konkurrenzfähig, Wohnen, Heizen und Autofahren bezahlbar, die Bundeswehr verteidigungstüchtig, Grenzen und Innenstädte sicher - die ganz große Mehrheit der Menschen im Land wünscht sich das. Und ist bereit, selbst dafür einen Beitrag zu leisten, auch Einschnitte hinzunehmen. Doch die Regierung vermag sich nicht auf beherzte gemeinsame Schritte zu einigen. Nichts ist es mit dem versprochenen großen Reformpaket aus einem Guss, stattdessen Stückwerk und Streit wie zu schlimmsten Ampelzeiten."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Für Investments
Ökonom Fratzscher: Deutschland sollte wegen Krise Gold verkaufengestern, 04:22 Uhr · dpa-AFX
Jemand verstaut Goldbarren in einem Tresor.
Konflikt mit den USA
Irans Außenminister beginnt Krisendiplomatie in Pakistan25. Apr. · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel