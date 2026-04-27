Qiagen senkt Jahresprognose - Aktie unter Druck

VENLO/HILDEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Diagnostikanbieter Qiagen blickt pessimistischer auf das laufende Jahr. Wegen verschiedener US-Einflussfaktoren und der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten werden das Umsatzwachstum und das Ergebnis im laufenden Jahr niedriger ausfallen als bisher gedacht, wie der im Dax notierte Konzern am späten Montagabend mitteilte.

Das Erlösplus dürfte ohne Berücksichtigung von Währungseffekten der gesenkten Prognose zufolge nur bei ein bis zwei Prozent liegen. Bisher hatte Qiagen mindestens fünf Prozent Wachstum angestrebt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll nun bei mindestens 2,43 US-Dollar liegen statt bei mindestens 2,50 Dollar zuvor.

Im ersten Quartal war der Umsatz um ein Prozent auf 492 Millionen Dollar gesunken. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 54 US-Cent. Experten hatten bei den Erlösen mehr und beim Ergebnis mit einem Wert in dieser Größenordnung erwartet.

Im zweiten Quartal geht Qiagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von einem Umsatzminus in Höhe von zwei Prozent auf 534 Millionen Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Anteil auf dem entsprechenden Vorjahreswert von 60 Cent. Beim Erlös hatten die Analysten bisher mit einem höheren Wert gerechnet.

Für die zweite Jahreshälfte setzt Qiagen unter anderem dank neuer Produkte und über den Erwartungen liegender Beiträge aus der Übernahme von Parse auf ein stärkeres Wachstum. Anleger zeigten sich insgesamt enttäuscht. Im nachbörslichen US-Handel rutschten Qiagen-Titel gegen 23 Uhr um fast vier Prozent ab./he/zb