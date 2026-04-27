Rendite-Turbo Krise: So findest du Dividenden-Perlen abseits des Mainstreams | Börse Stuttgart
Krisen sind kein Risiko – sie sind deine größte Chance. In diesem Video spricht Richy mit Alex
Fischer („Reich mit Plan“) darüber, warum die meisten Anleger in Crashphasen falsch reagieren
und wie du dir mit einem klaren System einen entscheidenden Vorteil verschaffst.
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► Darum geht's im Video:
Statt blind investiert zu bleiben, zeigt Alex, wie wichtig strategisches Warten, eine gesunde Cash-Quote und ein strukturierter Marktindikator sind. Außerdem bekommst du erste Einblicke in zwei spannende Aktien abseits des Mainstreams – vom KI-Profiteur bis zum deutschen Turnaround-Kandidaten.
Timestamps:
00:00 ► Krise überall: Warum Anleger jetzt falsch reagieren
01:10 ► Krisen als Chance: Denkweise von Alex Fischer
03:05 ► Ölwerte verkauft – Cash aufgebaut für neue Chancen
05:35 ► Warum Warten die Rendite erhöht
08:00 ► Cash-Quote vs. Dauer-investiert – zwei Strategien
09:20 ► Branchenkrisen vs. Gesamtmarkt-Crash
11:10 ► Öl-Aktien Beispiel: Exxon & Shell nach Rückgang
12:00 ► Der Dividenden-Alarm Marktindikator erklärt
13:00 ► Einzelchancen im neutralen Markt (Beispiel Nike)
15:10 ► Bewertung verstehen: Procter & Gamble & Mercedes
17:40 ► Aktie 1: Henkel im Detail (Turnaround & Margen-Switch)
23:45 ► Aktie 2: J & J Snack Foods (Dividenden-Perle)
26:40 ► KI als Effizienztreiber bei Unternehmen
28:30 ► Fazit: Krisen sind die Geburtsstunde von Rendite
29:05 ► Outro: Weitere Aktien im Anlegerclub
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🕐 Das Video wurde am 27.04.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Henkel
WKN: 604843 | ISIN: DE0006048432
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J & J Snack Foods
WKN: 885920 | ISIN: US4660321096
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/885920-j-j-snack-foods
Nike
WKN: 866993 | ISIN: US6541061031
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/866993-nike
Procter & Gamble
WKN: 852062 | ISIN: US7427181091
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Mercedes-Benz Group
WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000
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group
Exxon Mobil
WKN: 852549 | ISIN: US30231G1022
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/852549-exxon-mobil
Shell
WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84
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Coca-Cola
WKN: 850663 | ISIN: US1912161007
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Nokia
WKN: 870737 | ISIN: FI0009000681
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