Rendite-Turbo Krise: So findest du Dividenden-Perlen abseits des Mainstreams | Börse Stuttgart

Krisen sind kein Risiko – sie sind deine größte Chance. In diesem Video spricht Richy mit Alex

Fischer („Reich mit Plan“) darüber, warum die meisten Anleger in Crashphasen falsch reagieren

und wie du dir mit einem klaren System einen entscheidenden Vorteil verschaffst.



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► Darum geht's im Video:

Statt blind investiert zu bleiben, zeigt Alex, wie wichtig strategisches Warten, eine gesunde Cash-Quote und ein strukturierter Marktindikator sind. Außerdem bekommst du erste Einblicke in zwei spannende Aktien abseits des Mainstreams – vom KI-Profiteur bis zum deutschen Turnaround-Kandidaten.



Timestamps:

00:00 ► Krise überall: Warum Anleger jetzt falsch reagieren

01:10 ► Krisen als Chance: Denkweise von Alex Fischer

03:05 ► Ölwerte verkauft – Cash aufgebaut für neue Chancen

05:35 ► Warum Warten die Rendite erhöht

08:00 ► Cash-Quote vs. Dauer-investiert – zwei Strategien

09:20 ► Branchenkrisen vs. Gesamtmarkt-Crash

11:10 ► Öl-Aktien Beispiel: Exxon & Shell nach Rückgang

12:00 ► Der Dividenden-Alarm Marktindikator erklärt

13:00 ► Einzelchancen im neutralen Markt (Beispiel Nike)

15:10 ► Bewertung verstehen: Procter & Gamble & Mercedes

17:40 ► Aktie 1: Henkel im Detail (Turnaround & Margen-Switch)

23:45 ► Aktie 2: J & J Snack Foods (Dividenden-Perle)

26:40 ► KI als Effizienztreiber bei Unternehmen

28:30 ► Fazit: Krisen sind die Geburtsstunde von Rendite

29:05 ► Outro: Weitere Aktien im Anlegerclub



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🕐 Das Video wurde am 27.04.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Henkel

WKN: 604843 | ISIN: DE0006048432

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/604843-henkel



J & J Snack Foods

WKN: 885920 | ISIN: US4660321096

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/885920-j-j-snack-foods



Nike

WKN: 866993 | ISIN: US6541061031

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/866993-nike



Procter & Gamble

WKN: 852062 | ISIN: US7427181091

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/852062-procter-gamble



Mercedes-Benz Group

WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/710000-mercedes-benz-

group

Exxon Mobil



WKN: 852549 | ISIN: US30231G1022

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/852549-exxon-mobil

Shell



WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3c99g-shell

Coca-Cola



WKN: 850663 | ISIN: US1912161007

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850663-coca-cola

Nokia



WKN: 870737 | ISIN: FI0009000681

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870737-nokia