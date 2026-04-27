Ruhiger Handel zum Wochenstart trotz geopolitischer Impulse

Der DAX zeigt sich zum Wochenauftakt leicht fester und stabilisiert sich nach der schwachen Vorwoche. Der Euro Stoxx 50 notiert hingegen geringfügig schwächer. Auch die US-Indizes handeln vorbörslich etwas niedriger. In Asien präsentierte sich der Nikkei 225 etwas fester und verzeichnete zum Handelsschluss moderate Zugewinne.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht der geopolitische Nachrichtenfluss aus dem Nahen Osten. Ein neues Gesprächsangebot aus Teheran zur Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus sorgt für leichte Entspannung an den Märkten, auch wenn die Auswirkungen auf Energiepreise begrenzt bleiben. Zudem blicken Investoren nach Asien: In China sind die Industriegewinne im März deutlich gestiegen, was als Signal für die Robustheit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gewertet wird. Diese Daten liefern den Märkten konjunkturelle Unterstützung in einem insgesamt unsicheren globalen Umfeld.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Nordex rückt mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung ins Blickfeld der Anleger. Der Windanlagenbauer hat zum Jahresstart operativ überzeugt: Deutlich höhere Umsätze und ein markanter Ergebnissprung unterstreichen die verbesserte Ertragslage. Besonders die spürbare Margensteigerung signalisiert Fortschritte bei Effizienz und Projektabwicklung. Das deutlich erhöhte Handelsvolumen zeigt, dass Investoren die neuen Zahlen intensiv einordnen und dem Titel kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit schenken.

Eon zeigt sich dagegen verhaltener und bewegt sich nur leicht. Belastend wirken Spekulationen über eine mögliche Übernahme des britischen Versorgers Ovo Energy. Zwar würde ein solcher Schritt die Marktposition in Großbritannien deutlich stärken, zugleich sorgen aber Unklarheiten über Kaufpreis, Struktur und Integration für Zurückhaltung. Entsprechend wägen Marktteilnehmer Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander ab.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UN5A7P 10,91 25223,876307 Punkte 22,66 Open End DAX® Bull UN6QRC 3,31 23871,528836 Punkte 65,84 Open End DAX® Bull UN6QQS 5,33 23671,180293 Punkte 42,34 Open End DAX® Bull UN6RHZ 28,04 21357,10734 Punkte 8,48 Open End X-DAX® Bull UN0LHH 21,80 22003,116032 Punkte 10,93 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Boeing Co./The Call UN02HA 0,23 320,00 USD 10 16.09.2026 Rheinmetall AG Call UG71PW 0,92 2400,00 EUR 3,69 15.12.2027 Halliburton Company Call UN06FC 6,39 35,00 USD 4,04 16.09.2026 AXA S.A. Call UN64WZ 0,14 45,00 EUR 9,1 17.03.2027 Rheinmetall AG Call UG3YRG 2,28 1600,00 EUR 11,05 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UN2HU7 1,06 25735,63354 Punkte 15 Open End S&P 500® Long HD4A2B 6,72 6273,381968 Punkte 8 Open End Deutsche Börse AG Long UG3WXN 1,61 228,72325 EUR 7 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 2,65 40,636622 EUR 4 Open End Amazon.com Inc. Long HD2RW4 11,63 176,133357 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:00 Uhr;

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