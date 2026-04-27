Ruhiger Handel zum Wochenstart trotz geopolitischer Impulse
Der DAX zeigt sich zum Wochenauftakt leicht fester und stabilisiert sich nach der schwachen Vorwoche. Der Euro Stoxx 50 notiert hingegen geringfügig schwächer. Auch die US-Indizes handeln vorbörslich etwas niedriger. In Asien präsentierte sich der Nikkei 225 etwas fester und verzeichnete zum Handelsschluss moderate Zugewinne.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages steht der geopolitische Nachrichtenfluss aus dem Nahen Osten. Ein neues Gesprächsangebot aus Teheran zur Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus sorgt für leichte Entspannung an den Märkten, auch wenn die Auswirkungen auf Energiepreise begrenzt bleiben. Zudem blicken Investoren nach Asien: In China sind die Industriegewinne im März deutlich gestiegen, was als Signal für die Robustheit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gewertet wird. Diese Daten liefern den Märkten konjunkturelle Unterstützung in einem insgesamt unsicheren globalen Umfeld.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Nordex rückt mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung ins Blickfeld der Anleger. Der Windanlagenbauer hat zum Jahresstart operativ überzeugt: Deutlich höhere Umsätze und ein markanter Ergebnissprung unterstreichen die verbesserte Ertragslage. Besonders die spürbare Margensteigerung signalisiert Fortschritte bei Effizienz und Projektabwicklung. Das deutlich erhöhte Handelsvolumen zeigt, dass Investoren die neuen Zahlen intensiv einordnen und dem Titel kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit schenken.
Eon zeigt sich dagegen verhaltener und bewegt sich nur leicht. Belastend wirken Spekulationen über eine mögliche Übernahme des britischen Versorgers Ovo Energy. Zwar würde ein solcher Schritt die Marktposition in Großbritannien deutlich stärken, zugleich sorgen aber Unklarheiten über Kaufpreis, Struktur und Integration für Zurückhaltung. Entsprechend wägen Marktteilnehmer Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander ab.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UN5A7P
|10,91
|25223,876307 Punkte
|22,66
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6QRC
|3,31
|23871,528836 Punkte
|65,84
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6QQS
|5,33
|23671,180293 Punkte
|42,34
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6RHZ
|28,04
|21357,10734 Punkte
|8,48
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN0LHH
|21,80
|22003,116032 Punkte
|10,93
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Boeing Co./The
|Call
|UN02HA
|0,23
|320,00 USD
|10
|16.09.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG71PW
|0,92
|2400,00 EUR
|3,69
|15.12.2027
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|6,39
|35,00 USD
|4,04
|16.09.2026
|AXA S.A.
|Call
|UN64WZ
|0,14
|45,00 EUR
|9,1
|17.03.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UG3YRG
|2,28
|1600,00 EUR
|11,05
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN2HU7
|1,06
|25735,63354 Punkte
|15
|Open End
|S&P 500®
|Long
|HD4A2B
|6,72
|6273,381968 Punkte
|8
|Open End
|Deutsche Börse AG
|Long
|UG3WXN
|1,61
|228,72325 EUR
|7
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|2,65
|40,636622 EUR
|4
|Open End
|Amazon.com Inc.
|Long
|HD2RW4
|11,63
|176,133357 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:00 Uhr;
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