Sicherheitsfirmen: Offenbar Frachter vor Somalia von Piraten gekapert

Garowe, 27. ⁠Apr (Reuters) - Mutmaßliche Piraten haben vor der Küste Somalias offenbar ein Frachtschiff unter der Flagge des karibischen Inselstaats St. Kitts und Nevis in ihre Gewalt gebracht. Das ‌Schiff "Sward" sei gekapert worden und werde derzeit in Richtung der somalischen Küste gesteuert, teilten die britischen Unternehmen ⁠für ⁠Sicherheit auf See, Vanguard und Ambrey, mit. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend vor der Küste der somalischen Ortschaft Godobjiran ereignet. Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO sprach von einer Entführung etwa elf Kilometer ‌nordöstlich der Küstenstadt Garacad. Die ‌15-köpfige Besatzung bestehe aus zwei Indern und 13 Syrern, erklärte Vanguard. Die Küstenwache der halbautonomen Region Puntland sei ⁠informiert. Ambrey zufolge befand sich das Schiff auf dem ‌Weg vom ägyptischen Suez ins ⁠kenianische Mombasa, als es gekapert worden sei.

Vor allem zwischen 2008 und 2018 hatten somalische Piraten am Horn von Afrika immer wieder Schiffe ‌attackiert und für große Unsicherheit ⁠auf den Schifffahrtsrouten in der ⁠Region gesorgt. Nach einer ruhigeren Phase nahmen die Übergriffe Ende 2023 wieder zu. Zuletzt hatte eine bewaffnete Gruppe im November 2025 einen Tanker vor der Küste der somalischen Hauptstadt Mogadischu angegriffen.

(Bericht von George Obulutsa, Vincent Mumo Nzilani und Jonathan Saul, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)