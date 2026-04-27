Aktienmärkte steuern Rekordniveaus an – trotz spürbarem Ölpreisdruck. Wie passt das zusammen?

Steigende Energiepreise gelten traditionell als Belastungsfaktor für Unternehmen und Märkte. Umso bemerkenswerter ist es, dass viele Aktienindizes nahe ihrer All-Time-Highs notieren. Doch wie stark wirken sich hohe Ölpreise tatsächlich auf Unternehmensgewinne aus? Und wie robust ist das aktuelle Marktumfeld wirklich?

Diesen Fragen gehen Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) in der neuen Folge von Stockers Börsencheck nach. Im Fokus steht eine faktenbasierte Einordnung: Wie haben sich Aktienmärkte nach früheren Krisenphasen entwickelt? Welche Rolle spielen Gewinntrends aktuell? Und warum rücken US-Technologiewerte aus Bewertungssicht wieder stärker in den Blickpunkt?

Die aktuelle Ausgabe zeigt, weshalb kurzfristige Belastungsfaktoren wie ein hoher Ölpreis nicht zwangsläufig im Widerspruch zu stabilen oder sogar steigenden Märkten stehen – und warum ein differenzierter Blick für Anleger:innen entscheidend bleibt.

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Stockers Börsencheck: All-Time-Highs trotz Ölpreisdruck – YouTube