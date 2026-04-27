Super Bowl Woche der Big Tech-Earnings | US Ölindustrie boomt.

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Die Wall Street startet uneinheitlich und kaum verändert in den Handel. Belastend wirkt der Anstieg der Ölpreise, mit Brent über 108 US-Dollar, der durch die stockenden Friedensgespräche zwischen den USA und Iran und die Lage rund um die Straße von Hormus angefacht wird. Dennoch bleibt die Grundstimmung am US-Aktienmarkt stabil, da Investoren trotz der Rückschläge weiterhin auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten setzen. Damit bleibt die Berichtssaison im Fokus. Etwa 40 Prozent der Firmen im S&P 500 werden diese Woche Quartalszahlen vorlegen, darunter Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta. Somit bleiben KI-Monetarisierung, Cloud-Wachstum und digitale Werbung im Mittelpunkt. Die Kursziele für di Aktien von Seagate Technology werden bei der Bank of America und Cantor Fitzgerald auf jeweils 700 US-Dollar angehoben. Die Analysten von Cantor gehen davon aus, dass die Quartalszahlen und Aussichten die Erwartungen der Wall Street schlagen werden. Gleiches erwarten die Analysten für Western Digital. Hier werden die Kursziele von der Bank of America auf 495 US-Dollar, und von Cantor Fitzgerald auf 500 US-Dollar angehoben. Die vor dem Opening gemeldeten Zahlen fallen gemischt aus. Domino’s Pizza verfehlt die Erwartungen bei Umsatz und vergleichbaren Filialumsätzen und verweist auf ein insgesamt schwierigeres Umfeld, während Verizon beim Gewinn positiv überrascht und sogar den Ausblick anhebt.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:43 US Ölindustrie boomt | Handelsbilanzdefizit schrumpft

05:11 Berichtsaison: enormes Wachstum

09:02 Diese Woche: Tagung Notenbanken | Highlights Berichtsaison

10:49 Iran: Basisannahme bleibt Waffenstillstand

12:02 Zahlen: Domino’s Pizza | Verizon

13:15 Meldungen: Shell | Amazon | Qualcomm | Oracle | Meta

16:13 Analysten: DoorDash | Intel | Seagate | Western Digital

17:26 Heute: Auktionsergebnis 2- und 5-jährige Staatsanleihen



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