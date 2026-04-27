TAGESVORSCHAU: Termine am 27. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung 13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Bayer Anhörung vor dem US Supreme Court im Glyphosat-Fall Durnell USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Eröffnung Amazon Mikromobilitätszentrum mit Verkehrssenatorin Ute Bonde Von diesem Standort liefern Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenrädern an Amazon Kundinnen und Kunden aus. LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

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