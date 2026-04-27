Trading-Chance Gold: Erste von drei Short-Stufen zündet

Good to know about Gold

Dieses wertvolle Element fasziniert die Menschheit bereits seit Jahrtausenden durch seinen unvergleichlichen, gelblichen Glanz, der an das Licht der Sonne erinnert. Es gilt als eines der korrosionsbeständigsten Metalle der Erde, da es weder an der Luft anläuft noch von den meisten Säuren angegriffen wird. Aufgrund dieser extremen Beständigkeit und seiner Seltenheit wird es seit der Antike zur Herstellung von Schmuck, rituellen Gegenständen und als stabiles Zahlungsmittel verwendet. In der modernen Industrie spielt dieser Rohstoff eine unverzichtbare Rolle, da er elektrischen Strom hervorragend leitet und gleichzeitig absolut unempfindlich gegenüber Oxidation ist. Dies macht ihn zum idealen Material für hauchdünne Beschichtungen in der Computertechnik und Luftfahrt. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist seine extreme Verformbarkeit: Ein winziges Stück davon lässt sich zu einer fast transparenten Folie ausschlagen, die kaum dicker als ein Lichtstrahl ist. Geologisch gesehen entsteht das schwere Edelmetall tief im Inneren der Erde unter enormem Druck oder gelangte vor Äonen durch Meteoriteneinschläge in die Erdkruste.

Heute wird es meist in Form von kleinen Körnchen oder Nuggets aus Flüssen gewaschen oder in tiefen Minen aus dem Gestein gelöst. In der Finanzwelt dient es bis heute als „sicherer Hafen“, da es seinen inneren Wert über Jahrhunderte hinweg behält und im Gegensatz zu Papierwährungen nicht beliebig vermehrt werden kann. Die globale Gewinnung dieses kostbaren Metalls verteilt sich auf wenige geografische Schwerpunkte, wobei China, Australien und Russland derzeit die führenden Positionen in der Förderung einnehmen. Auch Kanada und die Vereinigten Staaten tragen signifikante Mengen zur weltweiten Gesamtproduktion bei. Diese Nationen verfügen über die notwendige Infrastruktur und geologische Vorkommen, um das schwere Element aus tiefen Gesteinsschichten oder Tagebauen zu extrahieren, wobei die jährlichen Fördermengen oft als Indikator für die wirtschaftliche Stärke des Bergbausektors dienen.

Parallel zur industriellen Produktion spielt der Besitz großer Bestände bei staatlichen Institutionen eine entscheidende Rolle für die globale Währungsstabilität. Die Währungshüter der führenden Industrienationen lagern gigantische Barrenvorstände in hochgesicherten Tresoren, um ihre heimischen Devisen gegen Inflation und wirtschaftliche Krisen abzusichern. Besonders die Institutionen in Washington, Frankfurt und Rom halten historisch bedingt die weltweit umfangreichsten Vorräte. In den letzten Jahren haben jedoch auch die Zentralinstitute in Moskau und Peking ihre Bestände massiv aufgestockt, um ihre Unabhängigkeit von westlichen Leitwährungen zu erhöhen. Diese staatlichen Reserven fungieren als ultimative Versicherung und Vertrauensanker im internationalen Finanzsystem, da der physische Besitz des glänzenden Metalls absolute Sicherheit gegenüber dem Ausfallrisiko von Staatsanleihen bietet.

Top-Performance der Strategie

Allein in der Zeit seit 2014 hat unsere RW Predator Strategie knapp 300.000 Dollar Gewinn mit den Signalen im Goldpreis erzielt. Dabei ist die Trefferquote mit nur 44 Prozent sogar klar unterdurchschnittlich. Doch die Gewinner-Trades machen ein Vielfaches der Verlierer aus, so dass dieses Setup absolut lukrativ ist, wie wir am Profit-Factor ersehen können.

Quelle: www.tradingview.com

RW Predator: Erstes von drei möglichen Signalen!

Wie wir im Chart sehen, erreicht der RW Predator ganz frisch die erste von drei Signallinien für die kurze Seite. In unserer Strategie staffeln wir in drei Tranchen, von denen die erste Tranche die kleinste ist, und die dritte die größte Position darstellt. So begegnen wir dem ehernen Problem der Ungenauigkeiten im Timing mit dem Cost-Average-Effekt. Bei den „schlechten“ Signalen läuft es zumindest auf das Ausgangsniveau des ersten Signals zurück, wie uns die Erfahrung von 27 Jahren mit dieser Strategie lehrt.

Fazit

Nach der Erholung eröffnet sich nun erstmals wieder Potenzial für die Shortseite im Goldpreis. Aus früheren Artikeln wissen Sie, dass wir auch den Optionsmarkt stets im Blick haben und dort eine Abrechnung der Juni-Optionen unterhalb von 4800 Dollar sehr wahrscheinlich ist. Das Erholungspotenzial ist dadurch gedeckelt, was unsere Short-Chance umso attraktiver macht. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten, so dass auch Sie von einer potenziell künftigen Abwärtsbewegung profitieren können.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 5201,556 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 4681 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 8,89. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet BY3CMX.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4800-5100 USD

Unterstützungen: 4400 und 4000 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN BY3CMX ISIN DE000BY3CMX5 Basispreis 5201,556 USD K.O.-Schwelle 5201,556 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 8,89 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.