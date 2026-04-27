Umweltminister: Bei Lufthansa noch "viel Luft" bei nachhaltigen Kraftstoffen
Berlin, 26. Apr (Reuters) - Bundesumweltminister Carsten Schneider sieht gerade bei der Lufthansa noch "viel Luft" beim Umstieg auf nachhaltige Kraftstoffe. Die Fluggesellschaften dürften nicht so tun, als könne es mit dem Einsatz von Kerosin immer so weitergehen, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Vielmehr müssten die Unternehmen alles daransetzen, klimafreundlichere Alternativen zu nutzen. Forderungen aus der Branche nach staatlichen Entlastungen wie einem Tankrabatt oder einer Aussetzung des Emissionshandels in der aktuellen Energiekrise erteilte Schneider eine Absage. "Der Staat kann nicht alle Probleme finanziell lösen", erklärte der Minister.
(Bericht von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)