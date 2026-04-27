Umweltminister: Bei Lufthansa noch "viel Luft" bei nachhaltigen Kraftstoffen

Berlin, ⁠26. Apr (Reuters) - Bundesumweltminister Carsten Schneider sieht gerade bei der Lufthansa noch "viel Luft" beim ‌Umstieg auf nachhaltige Kraftstoffe. Die Fluggesellschaften dürften nicht so ⁠tun, ⁠als könne es mit dem Einsatz von Kerosin immer so weitergehen, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in ‌der ARD-Sendung "Bericht aus ‌Berlin". Vielmehr müssten die Unternehmen alles daransetzen, klimafreundlichere Alternativen ⁠zu nutzen. Forderungen aus der ‌Branche nach ⁠staatlichen Entlastungen wie einem Tankrabatt oder einer Aussetzung des Emissionshandels in der ‌aktuellen ⁠Energiekrise erteilte Schneider eine ⁠Absage. "Der Staat kann nicht alle Probleme finanziell lösen", erklärte der Minister.

(Bericht von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)