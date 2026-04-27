Verbraucher in Deutschland sind so pessimistisch wie zuletzt Anfang 2023

Berlin, 27. Apr (Reuters) - ⁠Der Iran-Krieg und die Angst vor steigenden Preisen trüben die Verbraucherstimmung in Deutschland zusehends. Das Barometer für das Konsumklima für Mai sinkt um 5,2 auf minus 33,3 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2023, wie die Marktforscher vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Montag mitteilten. Die Konsumenten blickten skeptischer auf ihre künftige Finanzlage und die ‌allgemeine Konjunktur. Zudem fiel die Anschaffungsneigung, also die Bereitschaft zu größeren Einkäufen wie Autos oder Möbeln, auf ein Zwei-Jahres-Tief.

Die Sparneigung ging zwar leicht zurück, bleibt aber auf hohem Niveau, wie aus der NIM-Umfrage hervorgeht. ⁠Für die Analyse ⁠wurden vom 2. bis zum 13. April rund 2000 Verbraucher im Auftrag der EU-Kommission befragt. Die Ergebnisse sind ein Auszug aus der Studie "NIM Konsumklima powered by GfK". "Die Einkommenserwartungen brechen infolge der gestiegenen Inflation regelrecht ein", erläuterte NIM-Experte Rolf Bürkl. Dieses Teil-Barometer fiel ebenfalls auf den niedrigsten Wert seit Februar 2023. "Und vor diesem Hintergrund erachten die Menschen auch den Zeitpunkt für größere Anschaffungen derzeit als weniger günstig", sagte Bürkl.

Die Inflationsrate ist im Sog des ‌Iran-Krieges hierzulande auf 2,7 Prozent gestiegen und könnte sich nach Einschätzung ‌von Experten im April der Drei-Prozent-Marke nähern. Die Europäische Zentralbank, die am Donnerstag wieder über den Leitzins entscheidet, strebt für den Euroraum einen Wert von 2,0 Prozent an. Sie verfehlte dieses Ziel zuletzt deutlich, da die Teuerungsrate in der Euro-Zone ⁠im März infolge des Iran-Kriegs auf 2,6 Prozent anzog. Sie muss nun analysieren, ob der Teuerungsschub vorübergehend ist ‌oder sich zu verfestigen droht. Wenn zeitweise höhere Preise zu ⁠steigenden Löhnen und in der Folge zu Preiserhöhungen von Firmen führen, könnten diese sogenannten Zweitrundeneffekte die Inflationsrate über längere Zeit hochhalten. Dieses Szenario will die EZB unbedingt vermeiden. Eine Zinserhöhung auf der Sitzung am Donnerstag gilt an den Finanzmärkten derzeit als unwahrscheinlich. Die Chancen für eine Anhebung im ‌Juni werden hingegen höher eingeschätzt.

"KONSUMWÜNSCHE WENIGER REALISIERBAR"

Der Iran-Krieg drücke die ⁠Stimmung nochmals eine Stufe tiefer, lautet die Einschätzung ⁠des Chefvolkswirts der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger, zum aktuellen deutschen Konsumklima: "Wenn die Verbraucher ihr Geld an der Tankstelle abgeben, sind Konsumwünsche weniger realisierbar." Verbraucher dürften auch bereits Zweitrundeneffekte und Heizkosten fürchten: "Mit dem privaten Verbrauch kommt damit eine wichtige Wachstumssäule noch mehr unter Druck", warnt Krüger.

Auch bei den Unternehmen herrscht wegen des Iran-Kriegs und seiner Auswirkungen derzeit große Unsicherheit. Dies drückt die Stimmung in den Chefetagen der Wirtschaft auf das niedrigste Niveau seit Beginn des Jahrzehnts. Das Ifo-Geschäftsklima sank im April um 1,9 auf 84,4 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut jüngst zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand ⁠seit Mai 2020 - als die Wirtschaft noch im Würgegriff der Corona-Pandemie war.

(Bericht von Reinhard Becker und Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)