Verleger und Sender fürchten um Geschäftsmodelle durch neues EU-Gesetz DFA

Brüssel, 27. ⁠Apr (Reuters) - Europas größte Rundfunk- und Medienkonzerne haben die EU-Kommission vor dem geplanten Gesetz für digitale Fairness gewarnt. Die Regeln des "Digital Fairness Act" sollten auf große Technologiekonzerne abzielen und nicht auf Verlage und Sender, die bereits stark reguliert seien, argumentieren die Verbände. ‌Andernfalls seien die Geschäftsmodelle der Medien und die Meinungsvielfalt in Gefahr. Ein pauschaler Ansatz könne der Medienbranche schaden, heißt es in einem von der Nachrichtenagentur ⁠Reuters eingesehenen ⁠Brief an EU-Justizkommissar Michael McGrath und Digitalkommissarin Henna Virkkunen. Das Gesetz könne die gleichen Verpflichtungen auf "strukturell unterschiedliche Akteure" anwenden, ohne ausreichend nach Risiko, Funktion oder Marktmacht zu unterscheiden.

Die Haltung spiegelt die Sorge der Branche wider, dass dominante Online-Plattformen in Märkte vordringen, die für die Finanzierung der Medienhäuser von zentraler Bedeutung sind. ‌Zu den Unterzeichnern gehören der Verband kommerzieller Fernseh- ‌und Videodienste in Europa (ACT), dem unter anderem Canal+, RTL, Mediaset, Sky, Paramount+ und Walt Disney angehören, sowie der Verband Europäischer Radios und der Europäische Verlegerrat.

Die EU-Kommission will mit ⁠dem "Digital Fairness Act" (DFA)gegen unlautere Praktiken im Internet vorgehen. Der von McGrath verantwortete Entwurf ‌wird gegen Ende des Jahres erwartet. Er ⁠soll unter anderem gegen irreführende Designmuster ("Dark Patterns") vorgehen. Dabei handelt es sich um Websites, die Nutzer dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht möchten. Zudem soll die Regelung Abhilfe schaffen bei Suchtpotenzial ‌digitaler Produkte, irreführendem Influencer-Marketing und Abo-Fallen.

Die ⁠Mediengruppen argumentieren, dass bestimmte, oft als problematisch ⁠bezeichnete Funktionen für sie lebenswichtig seien. Dazu zählten etwa die automatische Wiedergabe von Videos, Empfehlungssysteme und personalisierte Werbung. Diese seien nicht von Natur aus schädlich, sondern entscheidende Einnahmequellen, die Journalismus und kreative Inhalte finanzierten. Die neuen Maßnahmen müssten sich auf die Bereiche des digitalen Umfelds konzentrieren, in denen erhebliche Lücken in der Verantwortung bestünden, und nicht auf die bereits gut regulierten Sektoren der Medien. Eine Stellungnahme der EU-Kommission dazu lag zunächst nicht vor.

(Bericht von ⁠Foo Yun Chee, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)