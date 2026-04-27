Wacker Chemie - Wende zum Besseren

Über eine generelle Verbesserung im Chemiesektor hatten wir an dieser Stelle zuletzt mehrfach geschrieben. Zu dem diskutierten Silberstreif am Horizont passt die Kursentwicklung der Wacker-Aktie hervorragend. Spätestens mit dem Sprung über die Hochpunkte bei 86/88 EUR liegt jetzt eine langfristige Bodenbildung vor (siehe Chart). Die Ambitionen in Sachen Trendwende werden zusätzlich durch das jüngste „Hammer“-Kerzenmuster sowie durch die Rückeroberung eines Fibonacci-Retracements (86,10 EUR) untermauert. Auch auf der Indikatorenseite sind langfristige Trendfolger wie z. B. MACD und Relative Stärke inzwischen wieder freundlich zu interpretieren. Apropos Indikatoren: Eine Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 97,45 EUR) sorgt für eine zusätzliche „bullishe“ Bestätigung. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe der beschriebenen Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von rund 30 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 118 EUR. Wieder dreistellige Kursnotierungen erscheinen also „auf Sicht“ durchaus realistisch. Als engmaschige Absicherung ist dagegen die Ausbruchszone und die Nackenlinie der unteren Umkehr bei 88/86 EUR prädestiniert.

Wacker Chemie (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Wacker Chemie

Quelle: LSEG, tradesignal²

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