Wie viel Risiko steckt noch in den Märkten? - Zertifikate Talk vom 24.04.2026

Trotz des Nahostkriegs bleiben die #Märkte erstaunlich robust. Welche Rolle spielt dabei der #KIBoom, stehen Techwerte vor einem nachhaltigen Comeback - und wie cool bleiben die Anleger in dieser unruhigen #Börsenphase? Darum geht es im Talk zwischen Raimund Brichta und Annchristin Jahnel von der #HSBC, Sven Gundermann von Taunus Investments sowie Michael Flender von https://grp.hsbc/6055BBKTi9.



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