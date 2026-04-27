WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 8. Mai

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung 13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Bayer Anhörung vor dem US Supreme Court im Glyphosat-Fall Durnell USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Eröffnung Amazon Mikromobilitätszentrum mit Verkehrssenatorin Ute Bonde Von diesem Standort liefern Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenrädern an Amazon Kundinnen und Kunden aus. LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht 08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen 10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung 11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung 12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung 12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 12:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen 13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz 15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung 16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung 17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen 19:00 USA: IBM, Hauptversammlung 22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen 22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen 22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen 22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHN: BYD, Q1-Zahlen DEU: NordLB, Geschäftsbericht NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Paccar, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26 10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen 11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26 14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26 JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M. 09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten 11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call) 07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz 07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen 07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen 08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen 08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung 10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung 11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung 12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung 12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen 12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen 12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen 13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung 13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen 14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung 14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung 15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung 16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung 17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz) 17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz 18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen 22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen 22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen 22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Nagarro, Geschäftsbericht DEU: Einhell, Jahreszahlen FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025 10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 14:30 USA: Baubeginne 3/26 14:30 USA: Handelsbilanz 3/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q1-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen 07:00 DEU: DHL, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 10.00 Analystenkonferenz)) 07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen 07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen (detaillierte Jahreszahlen) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Volkswagen Group, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q1-Zahlen 09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung 10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung 10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung 10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen 11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung 11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung 11:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen 12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung 12:00 USA: Cigna, Q1-Zahlen 12:00 USA: International Paper, Q1-Zahlen 12:00 USA: Southern Company, Q1-Zahlen 12:30 INT: Royal Caribbean Cruises, Q1-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen 12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen 12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen 12:45 USA: Hershey, Q1-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen 13:00 USA: Conocophillips, Q1-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen 13:15 USA: Baxter International, Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 17:45 BEL: Umicore, Q1-Umsatz 18:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz 22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen 22:00 USA: Sandisk, Q3-Zahlen 22:00 USA: Stryker, Q1-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 3/26 03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 4/26 03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 07:30 FRA: Konsumausgaben 3/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 3/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 09:00 SPA: BIP Q1/26 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 4/26 10:00 DEU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk) 14:30 USA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Konsumausgaben 3/26 14:30 USA: Private Einkommen 3/26 14:30 USA: PCE-Preisindex 3/26 15:45 USA: Chicago-PMI 4/26 16:00 USA: Frühindikator 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Zweiter Tag der Nationalen Maritimen Konferenz 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz 08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen USA: KfZ-Absatz TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26 10:30 GBR: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26 10:30 GBR: Geldmenge M4 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index 4/26 HINWEIS AUT, BEL, CHE, CHN, DNK, DEU, ESP, FIN, FRA, HGK, ITA, KOR, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, SG: Feiertag, Börsen geschlossen USA: Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen 10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank 15:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung 16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung 22:00 CHE: Transocean, Q1-Zahlen 22:00 USA: Palantir, Q1-Zahlen 22:00 USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 5/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung) TERMINE SONSTIGES DEU: Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende (bis 06.05.) DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (bis 05.05.) EUR: Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten EUR: Treffen der Euro-Gruppe HINWEIS GBR / CHN / JPN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (14.00 Call) 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall) 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall) 08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung 10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung 10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung 10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung 11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen 14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung 15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung 15:00 USA: American Express, Hauptversammlung 16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung 17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz 18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen 22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen 22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen USA: Cummins, Q1-Zahlen USA: Fiserv, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26 08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26 14:30 USA: Handelsbilanz 3/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin 09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren. 11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln 13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu HINWEIS CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen 06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 13.30 Analystenkonferenz) 06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 Telefonkonferenz) 07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 Analysten und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz 09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung 09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung 10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung 10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung 10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung 10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung 12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen 15:30 GBR: GSK, Hauptversammlung 22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen 22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen 23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen USA: Fortinet, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin DEU: 3. Tennet Netz-Gipfel, Brunsbüttel U.a. mit Christian Sewing (Vorstandschef der Deutschen Bank), Markus Krebber (RWE-Vorstandschef) und Tim Oliver Holt (Siemens Energy-Vorstandsmitglied) und Luisa Neubauer (Klimaaktivistin) Thematisch geht es um die Zukunft des deutschen Energiesystems, die Finanzierung der Energiewende und den aktuellen Stand des Netzausbaus bei Tennet. DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aumovio, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: GFT, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen 07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Argenx, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz 07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (13.00 Call) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q1-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung 10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung 10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung 10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung 10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung 10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover 10:30 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg 10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung 10:30 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung 11:00 DEU: Gasag, Jahres-Pk, Berlin 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung 11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk (digital), Künzelsau 12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung 12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung 12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung 13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen 14:00 USA: UPS, Hauptversammlung 15:00 FRA: Schneider Electric, Hauptversammlung 15:00 USA: GE Healthcare, Hauptversammlung 17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q1-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Vincorion, Q1-Zahlen DEU: KfW, Q1-Zahlen PRT: EDP, Q1-Zahlen USA: Citigroup Inc, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 3/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 4/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 4/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/26 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/26 14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Bauinvestitionen 3/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: IHK-Tag zum Thema «Wie wird Wirtschaft(en) in Deutschland einfacher?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange, Karlsruhe 11:00 DEU: 76. Übersee-Tag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu Fortsetzung und Abschluss 3. Tennet Netz-Gipfel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie 06:25 JPN: Toyota, Jahreszahlen 06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.45 Pk) 07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen (11.00 Call) 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen 07:45 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung 10:00 NLD: Philips, Hauptversammlung 11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung 11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung 12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung 13:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung 16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung 16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Handelsbilanz 3/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 3/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 3/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 3/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 4/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. MAI TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 4/26 ---------------------------------------------------------------------------------------

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