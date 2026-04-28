ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 59 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller habe im ersten Quartal gut abgeschnitten und sei auf Kurs, das obere Ende der Zielspannen für 2026 zu erreichen, schrieb John Kim in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach oben an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Verlustverechnung bei AktienKritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst23. Apr. · onvista