ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 650 Pence

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die neue Chefin Meg O'Neill habe nach nur vier Wochen im Job eine erstaunliche Kenntnis ihres neuen Unternehmens an den Tag gelegt, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Spezifische Details habe es aber wie erwartet nicht gegeben./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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