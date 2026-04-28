ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Qiagen auf 'Buy' - Ziel 59 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele des Biotech-Unternehmens seien realistischer und die Aktien "günstig", schrieb Tycho Peterson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber zunächst vom schwachen ersten Quartal und einer schlechten Nachrichtenlage überschattet./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET
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