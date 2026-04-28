ANALYSE-FLASH: RBC hebt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 95 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

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