Anleger in Europa verhalten - Ölpreis steigt über 110 Dollar

Frankfurt, 28. Apr (Reuters) - Die ⁠stockenden Friedensbemühungen im Iran-Krieg und anziehende Ölpreise haben die europäischen Aktienmärkte weiter fest im Griff. Dax und EuroStoxx50 traten am Dienstag weitgehend auf der Stelle und zeigten sich mittags leicht fester bei 24.135 und 5880 Zählern. "Während der Iran-Konflikt ungelöst und jederzeit eskalationsfähig ist, fehlt es gleichzeitig an klaren Signalen für eine nachhaltige Entspannung", konstatierte Timo Emden von Emden Research. "Die Märkte stecken derzeit in einer klassischen Hängepartie."

Am Rohölmarkt zogen die Preise ‌auf ein Drei-Wochen-Hoch an und lagen damit rund 50 Prozent höher als vor Beginn des Iran-Krieges Ende Februar. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um mehr als drei Prozent auf bis 111,86 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg ähnlich stark ⁠auf bis zu 99,22 ⁠Dollar je Barrel. "Je länger der Konflikt anhält und die Blockade der Meerenge bestehen bleibt, desto gravierender dürfte die Auswirkung dieses Energieschocks auf die Weltwirtschaft ausfallen – und Raum für weitere Ölpreissteigerungen schaffen", kommentierte Ricardo Evangelista, Analyst bei ActivTrades. Vorerst werde das Aufwärtspotenzial jedoch durch Hoffnungen begrenzt, dass laufende Gespräche zu einer Normalisierung des Schiffsverkehrs in der Region führen könnten.

US-Präsident Donald Trump ist einem US-Vertreter zufolge unzufrieden mit dem jüngsten Vorschlag Teherans zur Beilegung des Konflikts. Der Vorschlag sieht vor, die Gespräche über das iranische Atomprogramm zu verschieben, bis die Feindseligkeiten ‌eingestellt sind. Dies führt aktuell zu einer Pattsituation: Der Iran unterbricht die für ‌den Handel wichtige Schifffahrt durch die Straße von Hormus und die USA halten an ihrer Blockade der iranischen Häfen fest.

NOTENBANKEN RÜCKEN INS BLICKFELD

Immer stärker verlagerte sich der Fokus auf die anstehenden Notenbank-Sitzungen. Den Auftakt machte die japanische Zentralbank, die zwar wie erwartet den Leitzins unverändert beließ, aber Spekulationen über ⁠eine Zinserhöhung im Juni schürte. Drei der neun Ratsmitglieder der Bank of Japan (BoJ) stimmten bereits am Dienstag für eine Anhebung der Leitzinsen, was ‌die zunehmende Sorge der Zentralbank über den Inflationsdruck infolge des Nahost-Konflikts ⁠widerspiegelt. Zugleich korrigierte die BoJ ihre Inflationsprognosen deutlich nach oben.

"Sie signalisiert, dass sie den Finger am Abzug hat, was die Möglichkeit von Zinsanhebungen anbelangt – Signale, die man auch von der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve hören könnte", teilte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank mit. "Die Notenbanken dürften sich die Option für Zinsanhebungen offenhalten für den Fall, dass die Straße von ‌Hormus noch weit über den Mai hinaus nicht passierbar bleibt."

SUPREME COURT UNEINS ⁠ZU BAYER

Auf Unternehmensseite setzten uneinheitliche Signale vom Obersten Gerichtshof ⁠der USA im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat Bayer zu. Die Titel des Pharma- und Agrarkonzerns rutschten in der Spitze um 6,5 Prozent ab. Der US Supreme Court hatte sich bei einer Anhörung uneins in der Frage gezeigt, ob Bundesrecht die Klagen nach dem Recht einzelner Bundesstaaten ausschließt. Bayer argumentiert, dass die US-Umweltschutzbehörde EPA keine Krebswarnung für den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup verlange und entsprechende Klagen auf Ebene der Bundesstaaten damit ausgeschlossen seien.

Maue Aussichten sorgten auch bei Qiagen für Enttäuschung. Die Titel büßten zeitweise 7,8 Prozent ein und waren damit der schwächste Dax-Wert. Der Diagnostikspezialist hat seine Prognose für 2026 gesenkt und erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von etwa ein bis zwei Prozent statt bislang mindestens fünf Prozent. Das Wachstum sei fast vollständig verschwunden, kommentierte ein Händler.

Dagegen profitierten europäische Öl- ⁠und Gaskonzerne vom erneuten Anstieg der Rohölpreise. Die Aktien von BP, Shell, Eni, Repsol, Gaztransport und Equinor stiegen zwischen 2,5 und rund 3,5 Prozent.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)