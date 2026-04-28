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APA ots news: Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht österreichische Publikumsfonds transparent vergleichbar

Gebündelte Daten aus sämtlichen Basisinformationsblättern der  
österreichischen Fondsanbieter werden im Tool der 
Finanzmarktaufsicht zugänglich gemacht 

Wien (APA-ots) - Mit der Fonds-Lupe stellt die österreichische  
Finanzmarktaufsicht ( 
FMA) ein interaktives Informations- und Transparenzangebot zu 
österreichischen Publikumsfonds zur Verfügung. Das Tool erfasst u.a. 
Kosten, Risikoeinstufungen, Performance-Szenarien und ESG- 
Eigenschaften und macht diese Informationen gebündelt, standardisiert 
und durchsuchbar zugänglich. 

Die Fonds-Lupe basiert auf den gesetzlich vorgeschriebenen 
Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs) , die Fondsmanager für ihre 
Produkte erstellen müssen. Diese Dokumente sind einzeln öffentlich 
verfügbar - die Fonds-Lupe bündelt deren Daten für alle 
österreichischen Publikumsfonds in einer einheitlichen Darstellung. 
Sie setzt damit die schon seit über zwei Jahren angebotene 
Zertifikate-Lupe der FMA fort. 

"Transparenz hilft dabei, Finanzprodukte einordnen und 
vergleichen und damit den Kapitalmarkt informiert nutzen zu können", 
so der Vorstand der FMA, Mariana Kühnel und Helmut Ettl . "Unsere 
Fonds-Lupe bündelt die Basis-Informationen sämtlicher 
österreichischer Publikumsfonds und stellt sie standardisiert und 
durchsuchbar bereit. Damit stärken wir die Orientierung am Markt mit 
einem unabhängigen Tool." 

Die Fonds-Lupe ist als Informations- und Vergleichstool 
konzipiert und unterstützt Nutzer:innen dabei, den österreichischen 
Markt systematisch zu überblicken und Produkte anhand selbst 
gewählter Kriterien gegenüberzustellen. Die Funktionen werden in der 
neuen Ausgabe der FMA-Reihe für Verbraucher:innen, "Reden wir über 
Geld" erläutert und vorgestellt. 

Die in der Fonds-Lupe dargestellten Informationen stammen aus den 
PRIIPs-Basisinformationsblättern (KIDs) der Fondsanbieter. PRIIPs ( 
"Packaged Retail and Insurance-based Investment Products") sind 
verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger:innen sowie 
Versicherungsanlageprodukte. KID ("Key Information Document") ist das 
standardisierte Basisinformationsblatt für PRIIPs; es fasst 
wesentliche Merkmale und Risiken kurz zusammen und erleichtert den 
Produktvergleich. Die Inhalte und Berechnungen stammen von den 
Verwaltungsgesellschaften . Die Daten werden mindestens einmal 
jährlich aktualisiert. 

Die Fonds-Lupe ist über https://www.fma.gv.at/fma-fonds-lupe/ 
erreichbar. Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir 
über Geld" ist auch auf Instagram vertreten: @redenwiruebergeld . Die 
bereits seit 2023 veröffentlichte Zertifikate-Lupe findet sich unter 
https://www.fma.gv.at/geldanlage/zertifikate-lupe/ . 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

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