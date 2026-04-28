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APA ots news: Ready4Finance: Erstmals 87 Schulen für Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung ausgezeichnet

Premiere der Verleihung des bundesweiten Schulzertifikats -  
Einreichphase für die zweite Verleihungsrunde startet im 
Herbst 2026 

Wien (APA-ots) - Bei einer feierlichen Verleihung im Bundesministerium  
für Finanzen 
wurden gestern Abend erstmals 87 Schulen aus allen neun Bundesländern 
mit dem neuen Schulzertifikat Ready4Finance ausgezeichnet. Das 
Programm würdigt Schulen der Sekundarstufe I - also der ersten Stufe 
der weiterführenden Schule nach der Volksschule - die Wirtschafts-, 
Finanz- und Verbraucher:innenbildung strukturiert und nachhaltig im 
Schulalltag verankern. Die Verleihung erfolgte gemeinsam durch die 
Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für Finanzen, 
das Bundesministerium für Bildung und die Stiftung für 
Wirtschaftsbildung. 

Ausgezeichnet wurden 64 Mittelschulen und 23 Gymnasien bzw. AHS- 
Unterstufen. Die Bewertung erfolgte durch eine unabhängige Fachjury 
entlang von sechs Qualitätsdimensionen: Organisationsentwicklung, 
Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung, externe Kommunikation 
und Elternarbeit, statistische Reichweite sowie Evaluation und 
Zieldefinition. 

Mit dem Zertifikat erhalten die Schulen Zugang zum 
österreichweiten Ready4Finance-Netzwerk, zur jährlichen Fachtagung 
sowie zu exklusiven Webinar-Reihen. Darüber hinaus profitieren sie 
von gezielten Fortbildungsangeboten für Lehrer:innen - sowohl 
schulintern als auch schulübergreifend im Austausch mit anderen 
Schulen sowie von Förderungen für kleinere Praxisprojekte. Die 
Zertifizierung ist jeweils für drei Jahre gültig; danach ist eine 
erneute Bewerbung möglich. 

Oesterreichische Nationalbank, Gouverneur Martin Kocher: 

"Wirtschafts- und Finanzbildung ist eine zentrale Grundlage für 
fundierte Entscheidungen im Alltag. Die ausgezeichneten Schulen 
zeigen, wie die Vermittlung dieser Inhalte in der Praxis mit klaren 
Konzepten und großem Engagement gelingen kann. Ready4Finance ist ein 
wichtiger Schritt, um Qualität im Bereich Wirtschafts- und 
Finanzbildung sichtbar zu machen und weiter zu stärken." 

Bundesministerium für Finanzen, Staatssekretärin Barbara Eibinger 
-Miedl: 

"Wer über entsprechendes Finanzwissen verfügt, trifft im Leben 
bessere Entscheidungen: vom Haushaltsbudget bis zur Altersvorsorge. 
Genau das wollen wir bereits im Schulalltag vermitteln. Die mit den 
Ready4Finance-Zertifikaten ausgezeichneten Schulen zeigen, wie 
Finanzbildung praxisnah im Schulalltag verankert werden kann und 
leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr wirtschaftliche 
Eigenständigkeit junger Menschen." 

Bundesministerium für Bildung, Minister Christoph Wiederkehr: 

"Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Wirtschafts- und 
Finanzbildung an Schulen. Ich freue mich, dass so viele Schulen 
bereits in diese Richtung gehen und sich in diesem Bereich 
weiterentwickeln. Ready4Finance macht diese Arbeit gegenüber der 
Schulpartner sichtbar und schafft einen klaren Rahmen für die 
teilnehmenden Schulstandorte." 

Stiftung für Wirtschaftsbildung, Vorstand Matthias Reisinger: 

"Durch unsere Arbeit mit Schulen in ganz Österreich sehen wir, 
was Großartiges passiert - oft ohne große Bühne. Ready4Finance holt 
diese Schulen vor den Vorhang und bringt uns unserem Ziel näher: 
Jeder Jugendliche verlässt die Schule mit dem Werkzeug, Finanzen und 
Wirtschaft selbst zu gestalten." 

Wir gratulieren den 87 Schulen herzlich und danken den 
Schulleitungen, Lehrkräften und Schulgemeinschaften für ihren 
Einsatz, mit dem sie Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen 
für Geld, Wirtschaft und das tägliche Leben vermitteln. Eine 
Übersicht aller zertifizierten Schulen nach Bundesland und 
politischem Bezirk findet sich im Anhang zur Presseaussendung auf der 
Website der OeNB. 

Zweite Verleihungsrunde: Einreichphase startet im Herbst 2026 
Im Schuljahr 2026/27 geht Ready4Finance in die zweite Runde. Die 
Einreichphase für interessierte Schulen der Sekundarstufe I startet 
im Herbst 2026 über das Onlineportal ready4finance.bildung.gv.at . 
Für die Erstbewerbung ist kein abgeschlossener Entwicklungsstand 
erforderlich: Neben bereits umgesetzten Maßnahmen werden auch 
geplante Schritte, Reflexionen und Entwicklungsziele berücksichtigt. 
Die Ausrichtung der jährlichen Verleihungsveranstaltung wechselt 
zwischen dem Bundesministerium für Finanzen und der Oesterreichischen 
Nationalbank; 2027 wird die OeNB Gastgeberin. Ziel ist es, das 
Ready4Finance-Netzwerk gemeinsam mit den Bildungsdirektionen, Schulen 
und Lehrkräften nachhaltig zu vergrößern. 

Über Ready4Finance 
Ready4Finance ist ein bundesweites Zertifizierungsprogramm für 
Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen. Programmpartner 
sind die Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für 
Bildung, das Bundesministerium für Finanzen und die Stiftung für 
Wirtschaftsbildung - unterstützt durch die Bildungsdirektionen 
Oberösterreich und Wien. Eine Ausweitung auf Volksschulen und die 
Sekundarstufe II ist in Ausarbeitung. 

Veranstaltungsfotos : Fotos zur Veranstaltung stehen Ihnen unter 
folgendem Link zur Verfügung https://www.picdrop.com/bka/aX3GabBrLN ( 
Copyright: BKA/Tarek Wilde) 

Weitere Informationen: 

https://ready4finance.bildung.gv.at 

https://www.bmb.gv.at/ 

https://www.bmf.gv.at/ministerium/nationale- 
finanzbildungsstrategie.html 

https://stiftung-wirtschaftsbildung.at/ 

https://finanzbildung.oenb.at/ 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

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