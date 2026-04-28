APA ots news: UNIQA: Sicherheit beim EScooterFahren braucht mehr als einen Helm

dpa-AFX · Uhr
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    Die Helmpflicht für unter 16Jährige ist ein wichtiges Signal.  
Doch 1.125 Verletzte und über 3.000 Diebstähle zeigen: Erst 
Versicherungsschutz macht EScooter wirklich sicher. 

Wien (APA-ots) - Mit dem Start in die neue E-Scooter-Saison tritt eine  
entscheidende 
Änderung im Straßenverkehr in Kraft: Unter 16-Jährige müssen ab 1. 
Mai 2026 beim Fahren verpflichtend einen Helm tragen. Tatsächlich 
zeigen die Zahlen der vergangenen Monate ein klares und nachdenklich 
stimmendes Bild: Im ersten Halbjahr 2025 verletzten sich 
österreichweit 1.125 E-Scooter-Fahrer:innen bei 
Straßenverkehrsunfällen, zwei Menschen kamen ums Leben. Besonders 
auffällig ist der geringe Anteil an Helmträger:innen - nur 7 % der 
Verunfallten trugen einen Helm, auch bei Kindern unter 12 Jahren 
waren es nur 17 %. Bei den gleichaltrigen Radfahrer:innen waren es 66 
%. Am stärksten stiegen die Unfallzahlen in der Altersgruppe der 10- 
bis 14-Jährigen: Ihre Zahl hat sich innerhalb eines einzigen Jahres 
mehr als verdoppelt (von 123 auf 252). (Quelle: Statistik Austria , 
pdf) 

"E-Scooter ermöglichen schnelle, flexible Mobilität - aber sie 
bringen auch neue Risiken mit sich. Die Zahlen zeigen sehr deutlich, 
wie wichtig es ist, diese Risiken ernst zu nehmen und frühzeitig 
vorzusorgen. Der Helm ist eine wesentliche Schutzmaßnahme, doch er 
allein reicht nicht aus: Nur ein verlässlicher Versicherungsschutz 
sorgt dafür, dass gesundheitliche Folgen und finanzielle Risiken 
nicht zur Belastung werden" , sagt Peter Humer , Vorstand Kunde & 
Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG. 

Zwtl.: Ein Helm schützt den Kopf - die Haftpflichtversicherung für E- 
Scooter schützt die Existenz 

Wer einen Unfall verursacht, haftet in Österreich grundsätzlich 
persönlich - und zwar unbegrenzt. Das bedeutet: Reparaturen, 
Schmerzengeld oder medizinische Behandlungskosten von Dritten können 
sich sehr rasch summieren. " Nicht nur E-Scooter-Fahrerinnen und - 
Fahrer unterschätzen oft, wie schnell und wie schwerwiegend ein 
kleiner Moment der Unaufmerksamkeit sein kann. Eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung ist daher ein zentrales Sicherheitsnetz, das 
vor existenzbedrohenden Forderungen schützt" , betont Humer. Den 
erforderlichen Schutz bietet die UNIQA E-Scooter Versicherung (für 
"schwache einspurige E-Fahrzeuge ohne Zulassung"), die ergänzend zur 
Haftpflichtversicherung für E-Scooter auf Teil- oder Vollkasko 
erweitert werden kann. 

Zwtl.: In einem Jahr rund 3.000 E-Scooter gestohlen 

Parallel zu den steigenden Unfallzahlen wächst auch das Risiko, 
dass der eigene E-Scooter abhandenkommt. Die jüngsten Daten des 
Bundeskriminalamts zeigen: In einem Jahr wurden österreichweit ganze 
3.233 Eigentumsdelikte im Zusammenhang mit E-Scootern registriert. 
Mehr als 1.500 davon waren einfache Diebstähle, weitere knapp 1.500 
ereigneten sich trotz Sicherung oder in versperrten Räumen. Hinzu 
kommen fast 100 Fälle von Sachbeschädigung. (Quelle: 
Bundesministerium für Inneres & KFV , pdf) 

Zum Schutz des E-Scooters selbst bietet UNIQA eine Teil- sowie 
Vollkaskoversicherung an. Beide Kasko-Varianten umfassen Leistungen 
bei Diebstahl und Raub des versicherten Gefährts. Diese Versicherung 
für E-Scooter kann bei UNIQA online in wenigen Schritten 
abgeschlossen werden. 

Zwtl.: Unfallversicherung schützt dort, wo die gesetzliche Deckung 
endet 

Doch auch der Schutz der eigenen Person ist entscheidend. Viele E 
-Scooter-Unfälle passieren ohne Fremdbeteiligung - Stürze über 
Bordsteinkanten, rutschige Fahrbahnen oder Fehleinschätzungen von 
Geschwindigkeit und Bremsweg. Da der E-Scooter rechtlich als 
"Trendsportgerät" eingestuft wird, gelten solche Unfälle - selbst am 
Arbeitsweg - als Freizeitunfälle. Die gesetzliche Krankenversicherung 
übernimmt in solchen Fällen ausschließlich die Erstversorgung: Für 
Reha, Therapien, oder langfristige gesundheitliche Folgen gibt es 
keine Leistungen. Eine private Unfallversicherung von UNIQA schließt 
diese Lücke: Sie unterstützt bei Verletzungen, bietet Einmalzahlungen 
oder Rentenleistungen bei Dauerschäden und übernimmt Therapie- und 
Rehabilitationskosten. 

Übersicht UNIQA Unfallversicherung 

Unfallversicherung: einfach online abschließen 

Bildmaterial von Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich 
bei der UNIQA Insurance Group AG, ist auf der Presse-Webseite 
vorhanden. 

Zwtl.: Q&As 

Zwtl.: Haftpflichtversicherung für E-Scooter 

Bin ich als E - Scooter - Fahrer:in in Österreich automatisch 
versichert? 

Nein. Wer mit einem E-Scooter einen Unfall verursacht, haftet 
grundsätzlich persönlich und unbegrenzt. Ohne E-Scooter 
Haftpflichtversicherung müssen Schadenersatz, Reparaturen oder 
Schmerzengeld aus eigener Tasche bezahlt werden. 

Warum ist eine Haftpflichtversicherung für E - Scooter besonders 
wichtig? 

Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann schwere Personen- 
oder Sachschäden verursachen. Die daraus entstehenden Kosten können 
schnell existenzbedrohend werden. Die E-Scooter- 
Haftpflichtversicherung schützt vor diesen finanziellen Risiken. 

Welche Schäden deckt die UNIQA E - Scooter Versicherung ab? 

Detaillierte Infos unter: Fahrrad-Ebike-Versicherung 

Zwtl.: 

Unfallversicherung & Personenschutz 

Warum reicht die gesetzliche Krankenversicherung bei E-Scooter- 
Unfällen oft nicht aus? 

E-Scooter gelten rechtlich als Trendsportgeräte. Unfälle - auch am 
Arbeitsweg - werden daher als Freizeitunfälle eingestuft. Die 
gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nur die Erstversorgung, 
nicht aber Reha-Kosten und Therapien. 

Was leistet eine private Unfallversicherung bei E-Scooter- 
Unfällen? 

Eine private Unfallversicherung unterstützt je nach gewähltem 
Versicherungsschutz, bei Verletzungen mit Einmalzahlungen oder Renten 
bei Dauerschäden und übernimmt Kosten für Therapie und Rehabilitation 

Sind auch Unfälle ohne Fremdbeteiligung versichert? 

Ja. Gerade Stürze ohne Beteiligung Dritter - etwa durch Bordsteine, 
rutschige Fahrbahnen oder Bremsfehler - sind ein typisches Risiko 
beim E-Scooter-Fahren und werden von der privaten Unfallversicherung 
abgedeckt. 

Gilt der Versicherungsschutz auch im Ausland? 

Ja; 24/7 und weltweit. Dieser Schutz ist vor allem auf Reisen sehr 
relevant. 

Zwtl.: Diebstahl & Sachschäden 

Wie hoch ist das Diebstahlrisiko bei E-Scootern in Österreich? 

Sehr hoch. Im Jahr 2023 wurden österreichweit 3.233 Eigentumsdelikte 
im Zusammenhang mit E-Scootern registriert, darunter mehr als 1.500 
einfache Diebstähle sowie zahlreiche Fälle trotz Sicherung oder aus 
versperrten Räumen. 

Wie aufwendig ist der Abschluss einer E-Scooter-Versicherung? 

Die UNIQA E-Scooter Versicherung kann online in wenigen Schritten 
abgeschlossen werden. 

Quellen Zahlen & Statistiken 

Statistik Austria Pressemitteilung " Erneut mehr verunglückte E- 
Scooter-Fahrer:innen " (pdf) 

Bundesministerium für Inneres & KFV Presseinformation " Mehr als 
3.000 E-Scooter gestohlen " (pdf) 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

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