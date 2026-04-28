Berlin, ⁠28. Apr (Reuters) - Der Bund will im Jahr 2027 rund 543,3 Milliarden Euro ausgeben und damit deutlich mehr als in den Vorjahren. ‌Das seien 3,6 Prozent mehr als für das Vorjahr veranschlagt, verlautete am Dienstag ⁠aus ⁠dem Bundesfinanzministerium zu den Eckwerten für das kommende Jahr. Die Neuverschuldung im Kernhaushalt soll auf 110,8 Milliarden Euro steigen. Wesentliche Ausgabentreiber seien der Verteidigungsetat und die ‌Zinsausgaben. Der Wehretat soll ‌2027 von 82,7 Milliarden Euro im Jahr 2026 auf 105,8 Milliarden Euro im Jahr ⁠2027 klettern. Bis 2030 ist ein weiterer ‌Anstieg auf 179,9 Milliarden ⁠Euro vorgesehen.

Auf der Einnahmenseite rechnet die Regierung für 2027 mit Steuereinnahmen von 398,4 Milliarden Euro. Zusätzlich zum regulären ‌Haushalt sind ⁠Ausgaben aus kreditfinanzierten Sondertöpfen vorgesehen. ⁠Aus dem Sondervermögen Bundeswehr sollen 2027 rund 27,5 Milliarden Euro fließen. Für das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sind für 2027 Ausgaben von 58,2 Milliarden Euro veranschlagt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)