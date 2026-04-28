Bund plant für 2027 fast 200 Milliarden Euro neue Schulden

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 28. Apr (Reuters) - Die Bundesregierung will im kommenden Jahr fast 200 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Dies geht aus den Eckwerten für den Bundeshaushalt hervor, wie am Dienstag aus dem Finanzministerium bekannt wurde. Allein die Neuverschuldung im Kernhaushalt soll auf 110,8 Milliarden Euro steigen. Zusammen mit den kredifinanzierten Sondertöpfen für Infrastruktur und für die Bundeswehr ergibt sich eine Schuldenlast ‌von 196,5 Milliarden Euro und damit die zweithöchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Kabinett will die Eckwerte am Mittwoch beschließen. Etwa 20 Milliarden Euro sollen durch strukturelle Reformen eingespart werden, für die bis zum ⁠Haushaltsentwurf Anfang Juli ⁠konkrete Vorschläge ausgearbeitet werden sollen.

Die Gesamtausgaben des Bundes sollen 2027 auf 543,3 Milliarden Euro steigen und laut neuer Finanzplanung bis 2030 auf 625,1 Milliarden Euro klettern. Zusätzlich zum regulären Haushalt sind Ausgaben aus kreditfinanzierten Sondertöpfen vorgesehen. Aus dem Sondervermögen Bundeswehr sollen 2027 rund 27,5 Milliarden Euro fließen. Für das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sind für 2027 Ausgaben von 58,2 Milliarden Euro veranschlagt.

Mit Abstand größte Treiber des Ausgabenanstiegs sind die Verteidigungsausgaben und die steigenden ‌Zinslasten. Der reguläre Wehretat soll im Vergleich zu 2026 um rund 23 ‌Milliarden Euro auf 105,8 Milliarden Euro zulegen und bis 2030 auf 179,9 Milliarden Euro anwachsen. Das ergebe 2027 eine Nato-Quote von 3,1 Prozent als Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Die Zinsausgaben werden demnach von 30,3 Milliarden Euro 2026 auf 42,7 Milliarden ⁠Euro 2027 steigen und sich bis 2030 auf 78,7 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.

Als zweiten Schwerpunkt sieht das ‌Ministerium Investitionen. Die dafür 2027 geplanten 118,5 Milliarden Euro liegen ⁠um 1,1 Milliarden Euro höher als im alten Finanzplan veranschlagt.

LÜCKE FÜR 2030 VON FAST 30 MILLIARDEN EURO

Für 2027 steigt damit die Neuverschuldung im Kernetat um 22,7 Milliarden Euro stärker als im Finanzplan vom vorigen Sommer angenommen. Dies ist möglich, weil Ausgaben für die Bundeswehr oberhalb von einem Prozent des Etats ‌von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Zudem erlauben schlechtere Konjunkturdaten ⁠Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mehr Spielraum bei der Kreditaufnahme ⁠im Rahmen der Schuldenbremse.

In der Finanzplanung bis 2030 klaffen noch Lücken in Höhe eines dreistelligen Milliardenbetrages. Allein für 2028 bestehe noch ein "Handlungsbedarf" von 29,1 Milliarden Euro, hieß es aus dem Ministerium. Bis zum Kabinettsbeschluss des Etats und des Finanzplans Anfang Juli solle die Lücke noch verringert werden.

STRUKTURELLE EINSPARUNGEN NOCH IM VAGEN

An welcher Stelle und in welcher Höhe im Bundeshaushalt konkret gespart werden soll, bleibt noch offen. Im Ministerium war von einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von etwa 20 Milliarden Euro die Rede. Ein Baustein seien Reformen in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung mit einer Absenkung der Bundeszuschüsse. Zudem sind eine Plastik- und eine Zuckerabgabe geplant. Mehreinnahmen sollen eine ⁠Erhöhung der Alkohol- und der Tabaksteuer bringen. Finanzhilfen und Steuervergünstigungen sollen abgebaut und Kryptowährungen besteuert werden.

(Bericht von Holger HansenRedigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)