Dax-Anleger auf der Hut - Bayer-Aktie unter Druck

Frankfurt, ⁠28. Apr (Reuters) - Nach dem mauen Wochenauftakt treten Dax-Anleger weiter auf der Stelle. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag leicht um ‌0,1 Prozent auf 24.066 Punkte nach. "Die Märkte stecken derzeit in einer klassischen Hängepartie", konstatierte ⁠Timo ⁠Emden von Emden Research. "Während der Iran-Konflikt ungelöst und jederzeit eskalationsfähig ist, fehlt es gleichzeitig an klaren Signalen für eine nachhaltige Entspannung."

Bei den Einzelwerten rutschte Qiagen zeitweise um ‌7,8 Prozent ab und war ‌damit der schwächste Dax-Wert. Der Diagnostikspezialist hat seine Prognose für 2026 gesenkt und erwartet ⁠nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von etwa ein bis ‌zwei Prozent statt bislang ⁠mindestens fünf Prozent. Das Wachstum sei fast vollständig verschwunden, kommentierte ein Händler. Auch Bayer-Aktien warfen Anleger aus ihren Depots, ‌nachdem der ⁠Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern bei ⁠der Anhörung vor dem Obersten US-Gerichtshof im milliardenschweren Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat auf gemischte Reaktionen gestoßen war. Die Anteilsscheine von Bayer sanken in der Spitze um 6,5 Prozent.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)