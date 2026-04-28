DAX® - Kampf um die 200-Tage-Linie
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Kampf um die 200-Tage-Linie
Die letzten Tageskerzen hat der DAX® allesamt im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.113 Punkten) ausgebildet. Das Aktienbarometer kommt also aktuell nicht so recht vom Fleck bzw. sucht nach Orientierung. Passend dazu hat das Aktienbarometer zuletzt auf Wochenbasis einen klassischen Innenstab ausgeprägt. Selbst in der höheren Zeitebene auf Monatsbasis kommt es vermutlich zur Ausprägung einer „inside candle“, d. h. die Schwankungsbreite im April wird voraussichtlich innerhalb der Leitplanken des Vormonats verbleiben. Kurzfristig gilt es unverändert, einen nachhaltigen Bruch der eingangs erwähnten Glättungslinie zu verhindern. Auf der Oberseite würde andererseits ein Anstieg über die Hochs vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten die beschriebene „inside week“ nach oben auflösen. Zu Wochenbeginn hat der S&P 500® mit 7.179 Punkten erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Diese Entwicklung dürfte dem DAX® heute Morgen unter die Arme greifen. Dennoch steht die heißdiskutierte 200-Tage-Linie weiterhin im Fokus.
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Die letzten Tageskerzen hat der DAX® allesamt im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.113 Punkten) ausgebildet. Das Aktienbarometer kommt also aktuell nicht so recht vom Fleck bzw. sucht nach Orientierung. Passend dazu hat das Aktienbarometer zuletzt auf Wochenbasis einen klassischen Innenstab ausgeprägt. Selbst in der höheren Zeitebene auf Monatsbasis kommt es vermutlich zur Ausprägung einer „inside candle“, d. h. die Schwankungsbreite im April wird voraussichtlich innerhalb der Leitplanken des Vormonats verbleiben. Kurzfristig gilt es unverändert, einen nachhaltigen Bruch der eingangs erwähnten Glättungslinie zu verhindern. Auf der Oberseite würde andererseits ein Anstieg über die Hochs vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten die beschriebene „inside week“ nach oben auflösen. Zu Wochenbeginn hat der S&P 500® mit 7.179 Punkten erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Diese Entwicklung dürfte dem DAX® heute Morgen unter die Arme greifen. Dennoch steht die heißdiskutierte 200-Tage-Linie weiterhin im Fokus.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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