Vorbörse 28.04.2026

Dax wird mit leichten Gewinnen erwartet

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der Dax wird am Dienstag etwas höher erwartet. Das Plus fällt mit 0,24 Prozent auf 24.142 Punkte moderat aus, wie der Broker IG eine Stunde vor der Eröffnung auf Xetra taxierte. Der deutsche Leitindex kommt nach seiner jüngsten Verlustserie damit nicht wirklich vorwärts.

Stockende Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Ringen um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus sowie die weiterhin hohen Ölpreise hemmen. Ohne eine Öffnung reißen Konjunktur- und Inflationssorgen nicht ab.

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Die Notenbankentscheidungen in Europa, den USA und Japan in dieser Woche sind deshalb von besonderem Interesse. In Japan blieb der Leitzins unverändert, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Die Zinssitzung mit drei Gegenstimmen in Richtung einer restriktiveren Geldpolitik sei aber ein deutlicher Fingerzeig, dass sich Anleger dort möglicherweise auf eine restriktivere Geldpolitik einstellen müssen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Es werde immer klarer, dass sich die Normalisierung an den Energiemärkten nach hinten verschieben werde.

US-Börsen stagnieren 

Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik gezeigt. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Quartalsbilanzen wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist über das Wochenende jedoch ausgeblieben.

Der Dow Jones Industrial schloss mit knapp 0,1 Prozent im Minus bei 49.168 Punkten. Der von Technologietiteln geprägte Nasdaq 100 erreichte kurz vor Handelsende eine weitere Höchstmarke, er schloss nahezu unverändert bei 27.305 Zählern. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte am Montag ein weiteres Rekordhoch, der Aufschlag blieb am Ende mit plus 0,12 Prozent auf 7.174 Punkte überschaubar.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.168- 0,13 Prozent
S&P 5007.174+ 0,12 Prozent
Nasdaq27.305+ 0,01 Prozent

Asiens Märkte im Minus

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag wegen der stockenden Verhandlungen im Iran-Krieg und der weiter hohen Ölpreise nachgegeben. In Tokio sank der Nikkei 225 nach seinem am Montag erreichten Rekord am Dienstag rund eine Stunde vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel knapp ein Prozent nach. Moderater fielen dagegen die Verluste an den chinesischen Festlandsbörsen aus.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22559.870- 1,10 Prozent
Hang Seng25.660- 1,02 Prozent
CSI 3004.756- 0,31 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,25- 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,04+ 0,001 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,35+ 0,012 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1715- 0,07 Prozent
Dollar in Yen159,08- 0,21 Prozent
Euro in Yen186,32- 0,29 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent109,52 USD+ 1,29 USD
WTI97,45 USD+ 1,08 USD
'Wirtschaftliche Atomwaffe'
Marco Rubio kritisiert Blockade der Straße von Hormus scharfheute · 04:35 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 16 (15) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT GERRESHEIMER AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 19 (23) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 45 (42) EUR - 'BUY'

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Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.04.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 16,50 (12,50) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 48 (45) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 53,20 (49,60) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT SIEMENS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 300 (240) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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