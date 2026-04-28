Deutsche Börse stark, Celestica fällt, Deal bei Microsoft

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Deutsche Börse überzeugt

Starke Quartalszahlen, positive Analystenstimmen und neue Fantasie bei der Deutschen Börse für den Jahresverlauf. Reicht das für die nächste Etappe?

Celestica überrascht – Aktie fällt

Zahlen stark, Prognose höher, dennoch rutscht der Kurs von Celestica nachbörslich ab. Wir schauen auf die Gründe hinter der Reaktion.

Microsoft mit Copilot-Großauftrag

Ein neuer Milliardenmarkt für Microsoft? Der bisher größte Unternehmenseinsatz von Copilot sorgt für Aufmerksamkeit – und wir ordnen ein, was das bedeutet.