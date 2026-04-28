Märkte heute

Deutsche Börse stark, Celestica fällt, Deal bei Microsoft

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Bayer, Deutsche Börse, GE Vernova, POET, Meta, Amkor Technology, Cadence Design Systems, Celestica und Microsoft.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Deutsche Börse überzeugt

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Celestica überrascht – Aktie fällt

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