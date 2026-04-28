Märkte heute
Deutsche Börse stark, Celestica fällt, Deal bei Microsoft
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Bayer, Deutsche Börse, GE Vernova, POET, Meta, Amkor Technology, Cadence Design Systems, Celestica und Microsoft.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Deutsche Börse überzeugt
Starke Quartalszahlen, positive Analystenstimmen und neue Fantasie bei der Deutschen Börse für den Jahresverlauf. Reicht das für die nächste Etappe?
Celestica überrascht – Aktie fällt
Zahlen stark, Prognose höher, dennoch rutscht der Kurs von Celestica nachbörslich ab. Wir schauen auf die Gründe hinter der Reaktion.
Microsoft mit Copilot-Großauftrag
Ein neuer Milliardenmarkt für Microsoft? Der bisher größte Unternehmenseinsatz von Copilot sorgt für Aufmerksamkeit – und wir ordnen ein, was das bedeutet.
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