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Dividendenkalender heute, 28.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 28. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
American TowerVierteljährliches Dividenden Datum
Bank of Nova ScotiaVierteljährliches Dividenden Datum
BeiersdorfEndgültiges Dividenden Datum
Delta ElectronicsEndgültiges Dividenden Datum
EONEndgültiges Dividenden Datum
Eurofins ScientificEndgültiges ex-Dividenden Datum
FastenalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FDJ UnitedEndgültiges ex-Dividenden Datum
Grieg SeafoodSonder-Dividenden Datum
Harmony Gold MiningEndgültiges Dividenden Datum
Henkel Vz.Endgültiges ex-Dividenden Datum
LVMHEndgültiges ex-Dividenden Datum
Prospect CapitalEndgültiges ex-Dividenden Datum
SchaefflerEndgültiges Dividenden Datum
VERBUNDEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON
Schaeffler
Beiersdorf
LVMH
Henkel
VERBUND
Bank of Nova Scotia
Eurofins Scientific
Fastenal
Harmony Gold Mining
American Tower
Prospect Capital
Delta Electronics
FDJ United
Grieg Seafood

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