Entwurf: Regierung will 2027 Gesundheitskosten um 16,3 Milliarden senken

- von Holger Hansen ⁠und Andreas Rinke

Berlin, 28. Apr (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich weitgehend auf einen Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) geeinigt. Aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden neuen Entwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geht hervor, dass man im kommenden Jahr auf ein Einsparvolumen von 16,3 Milliarden Euro kommen will. Dies soll ausreichen, das erwartete Defizit von 15 Milliarden Euro zu decken. Gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf von Warken, der mehr als 19 Milliarden Euro einsparen wollte, gibt es aber zahlreiche Änderungen. Oberstes Ziel ‌ist es, den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes stabil zu halten. Das Bundeskabinett soll dies am Mittwoch billigen.

Zwar laufen nach Angaben aus Regierungskreisen noch letzte Ressortabstimmungen, es werden aber keine gravierenden Änderungen mehr erwartet. Die SPD setzte in den Verhandlungen etwa durch, dass es keine ⁠Kürzung des Krankengelds geben ⁠soll. Bei der beitragsfreien Mitversicherung von Lebenspartnern gibt es zwar Einschränkungen, aber nicht in dem Maße wie ursprünglich geplant. Der Bund will sich zudem schrittsweise stärker an den Gesundheitskosten für Grundsicherungsempfänger beteiligen, zunächst aber nur mit 250 Millionen Euro jährlich, aber 2029 dann mit 500 Millionen Euro jährlich. Vor allem die Union hatte auf eine Kostenübernahme durch die Steuerzahler gepocht, um die Versicherten zu entlasten. Im Gegenzug wird der allgemeine Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds der GKV bis 2030 um jährlich zwei Milliarden Euro gekürzt.

Ferner ist ab 2028 die Einführung einer Abgabe auf zuckergesüßte Getränke geplant. CSU-Chef Markus Söder hatte am Montag angedeutet, dass ‌er seinen Widerstand gegen die von der SPD und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) geforderte Zuckerabgabe ‌aufgibt. Die geschätzten Einnahmen von jährlich rund 450 Millionen Euro sollen in die GKV fließen und nicht in den allgemeinen Haushalt. Bis zum Jahr 2030 soll das Entlastungsvolumen auf 38,3 Milliarden Euro anwachsen. Der CDU-Parteitag hatte eine Zuckersteuer mehrheitlich abgelehnt.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch kündigte bei einem Auftritt auf einer Veranstaltung seiner Partei in Bielefeld an, dass die Sozialdemokraten ⁠in den parlamentarischen Beratungen noch Änderungen vornehmen wollten. "Dann ist es unsere Aufgabe als Parlamentarier, es am Ende noch besser, noch gerechter zu machen", sagte er.

Kritik kam ‌von den Gewerkschaften. "Die Pläne der Bundesregierung haben eine erhebliche soziale Schieflage, gefährden die Versorgung ⁠und machen die gesetzliche Krankenversicherung nicht zukunftsfest", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. "Absolut inakzeptabel" sei die Weigerung, der GKV jährlich zwölf Milliarden Euro für die Krankenversicherung von Bürgergeldempfängern zu erstatten.

BEITRAGSZUSCHLAG IN FAMILIENMITVERSICHERUNG

Die prognostizierte Finanzlücke bleibt mit 15,3 Milliarden Euro 2027 und 40,4 Milliarden Euro 2030 unverändert. Damit reicht das Paket in der neuen Fassung nur noch in den ersten beiden Jahren aus, um die Lücke vollständig zu schließen. Für 2029 und ‌2030 wird auf eine Deckungslücke verwiesen, die durch spätere Strukturreformen aufgefangen werden solle.

Der geplante ⁠neue Zuschlag für beitragsfrei mitversicherte Ehegatten und Lebenspartner fällt geringer ⁠aus. Die Beitragsfreiheit der Familienversicherung für Ehepartner und eingetragene Lebenspartner wird unter anderem auf Personen im Rentenalter sowie auf Fälle begrenzt, in denen ein besonderer Sorge- und Betreuungsbedarf besteht. Die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern bleibt erhalten. Ansonsten wird ein Beitragszuschlag von 2,5 Prozentpunkten eingeführt - weniger als die ursprünglich geplanten 3,5 Prozent. In der SPD geht man davon aus, dass durch die Nachbesserungen die Belastung für Versicherte und Beschäftigte bis 2030 um 16 Milliarden Euro geringer als ursprünglich geplant ist.

Laut Gesetzentwurf bleibt es bei der außerordentlichen Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze um 3600 Euro pro Jahr. Das wird zu höheren Beiträgen für Besserverdienende führen.

Die Pharmabranche wird stärker belastet als im ursprünglichen Konzept geplant. Bei Arzneimitteln sollen zudem Standortausnahmen vom dynamischen Herstellerrabatt eingeführt werden, wenn neue klinische Prüfungen und Wirkstoffproduktion in Deutschland stattfinden.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte eine zu starke Belastung der Bürger. "Nun sollen ausgerechnet die Kranken ein Fünftel der Einsparungen schultern, um die Wirtschaft zu ⁠entlasten", kritisierte die Vorsitzende Ramona Popp. "Das ist weder gerecht noch ausgewogen." Hier müsse die Regierung noch nachbessern. Eine Zuckersteuer auf gesüßte Getränke begrüßte sie dagegen als wirksame Maßnahme gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.

(Mitarbeit von Christian Krämer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)