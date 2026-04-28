EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Quartal 2026
28.04.2026 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Berlin, 28. April 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das erste Quartal 2026 ausgewertet.
Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q1/26:
Gesamtkonzern:
- Rohertrag: 71 Mio. Euro (Q1/25: 66 Mio. Euro)
- EBIT: 12,1 Mio. Euro (Q1/25: 8,6 Mio. Euro)
Segment Real Estate & Mortgage Platforms:
- Rohertrag: 43 Mio. Euro (Q1/25: 41 Mio. Euro)
- EBIT: 13,7 Mio. Euro (Q1/25: 12,7 Mio. Euro)
Segment Financing Platforms:
- Rohertrag: 18 Mio. Euro (Q1/25: 16 Mio. Euro)
- EBIT: 2,1 Mio. Euro (Q1/25: 0,5 Mio. Euro)
Segment Insurance Platforms:
- Rohertrag: 9 Mio. Euro (Q1/25: 8 Mio. Euro)
- EBIT: 0,6 Mio. Euro (Q1/25: 0,2 Mio. Euro)
Die positive Entwicklung des Konzerns wurde somit von allen drei operativen Segmenten getragen.
Hypoport wird seine finalen Q1/26 Ergebnisse wie geplant am Montag, 11. Mai 2026 veröffentlichen.
Kontakt
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
Email: ir@hypoport.de
Hypoport SE
Heidestr. 8
10557 Berlin
Über die Aktie
Hypoport SE
Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard
ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ
Ende der Insiderinformation
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
