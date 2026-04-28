EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Quartal 2026

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Quartal 2026

28.04.2026 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Berlin, 28. April 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das erste Quartal 2026 ausgewertet.

Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q1/26:

Gesamtkonzern:

  • Rohertrag: 71 Mio. Euro (Q1/25: 66 Mio. Euro)
  • EBIT: 12,1 Mio. Euro (Q1/25: 8,6 Mio. Euro)

Segment Real Estate & Mortgage Platforms:

  • Rohertrag: 43 Mio. Euro (Q1/25: 41 Mio. Euro)
  • EBIT: 13,7 Mio. Euro (Q1/25: 12,7 Mio. Euro)

Segment Financing Platforms:

  • Rohertrag: 18 Mio. Euro (Q1/25: 16 Mio. Euro)
  • EBIT: 2,1 Mio. Euro (Q1/25: 0,5 Mio. Euro)

Segment Insurance Platforms:

  • Rohertrag: 9 Mio. Euro (Q1/25: 8 Mio. Euro)
  • EBIT: 0,6 Mio. Euro (Q1/25: 0,2 Mio. Euro)

Die positive Entwicklung des Konzerns wurde somit von allen drei operativen Segmenten getragen.

Hypoport wird seine finalen Q1/26 Ergebnisse wie geplant am Montag, 11. Mai 2026 veröffentlichen.

Kontakt

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

Hypoport SE

Heidestr. 8

10557 Berlin

Über die Aktie

Hypoport SE

Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard

ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ

Ende der Insiderinformation

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hypoport

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckheute, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News