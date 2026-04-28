EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

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EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

28.04.2026 / 19:11 CET/CEST
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Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

Sevenum, die Niederlande, 28. April 2026. Redcare Pharmacy teilt mit, dass Dirk Brüse, Chief Commercial Officer (CCO), mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheidet. Er wird weiterhin zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen.

Der Prozess zur Nachfolgeregelung wurde bereits eingeleitet. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO.

Kontakt:

rikutis consulting

Thomas Schnorrenberg

Mobil: +49 151 46 53 13 17

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon:0800 - 200 800 300
Fax:0800 - 90 70 90 20
E-Mail:investors@redcare-pharmacy.com
Internet:www.redcare-pharmacy.com
ISIN:NL0012044747, DE000A19Y072
WKN:A2AR94, A19Y072
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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