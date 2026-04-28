EQS-AFR: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
28.04.2026 / 11:08 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.asfinag.at/ueber-uns/unternehmen/unternehmensberichte/
28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
|Schnirchgasse 17
|1030 Wien
|Österreich
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2316748 28.04.2026 CET/CEST