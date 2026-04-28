EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.04.2026 / 18:21 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.06.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/veroeffentlichungen/finanzberichte/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.06.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/en/reports-and-releases/financial-reports/annual-reports

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:paragon GmbH & Co. KGaA
Bösendamm 11
33129 Delbrück
Deutschland
Internet:www.paragon.ag
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