EQS-AFR: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
28.04.2026 / 08:50 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.rlbv.at/geschaeftszahlen
28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
|Rheinstraße 11
|6900 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.rlbv.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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