EQS-AFR: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.04.2026 / 08:50 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rlbv.at/geschaeftszahlen

28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
Rheinstraße 11
6900 Bregenz
Österreich
Internet:www.rlbv.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2316220 28.04.2026 CET/CEST

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