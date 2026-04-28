EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: STRABAG SE / Veröffentlichung von Finanzberichten
STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.04.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports

28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Internet:www.strabag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2315964 28.04.2026 CET/CEST

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