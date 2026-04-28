EQS-AFR: Verve Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verve Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Verve Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.04.2026 / 09:08 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Verve Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet:www.verve.com
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