EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Veröffentlichung von Finanzberichten
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.04.2026 / 14:06 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://group.vig/investor-relations/

Sprache: Englisch

Ort:

https://group.vig/en/investor-relations/

28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet:www.group.vig
Ende der MitteilungEQS News-Service

2316892 28.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vienna Insurance Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel