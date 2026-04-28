EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Veröffentlichung von Finanzberichten

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.04.2026 / 14:06 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://group.vig/investor-relations/

Sprache: Englisch

Ort:

https://group.vig/en/investor-relations/

28.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 1010 Wien Österreich Internet: www.group.vig

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